La nouvelle éco : l’application LEAF met en relation des particuliers consommateurs et cultivateurs de potager

Pour créer du lien et rendre service à la fois aux consommateurs et aux cultivateurs, Corine Bourdoncle à créé en juin dernier, l'application LEAF, pour localiser et acheter frais. Une fois l'application télécharger, vous êtes géolocalisés et vous pouvez voir sur une carte les potagers participants et les produits disponibles. Corine Bourdoncle détaille "Cela permet de résoudre le problème de surplus de potager. Par exemple, si vous avez un figuier donne beaucoup et que vous ne savez plus quoi faire de vos figues, vous pouvez créer une annonce en disant que vous vendez vos figues. Vous pouvez bien sûr les donner mais l’idée c’est de mettre un prix de façon à valoriser sa récolte."

Lutter contre le gaspillage alimentaire

L'application LEAF répond également de lutter contre le gaspillage et ce, à moindre coût, "Il y a vraiment une envie de manger plus sainement mais il est difficile de pouvoir consommer les cinq fruits et légumes par jour parce qu'économiquement ce n'est parfois ce n’est pas possible. LEAF permet de rendre accessible une alimentation de qualité. Parce que les personnes qui vendent leurs produits les vendent au juste prix. Cela permet d'éviter de perdre tous ces bons produits et de pouvoir en faire bénéficier ceux qui malheureusement n’ont pas la possibilité d’avoir un jardin chez eux." précise Corine Bourdoncle.

L'application Leaf © Radio France - Corine Bourdoncle

Plus de 500 utilisateurs et 25 cultivateurs en 2 mois

À ce jour, depuis le lancement de l'application le 1er juin 2022, on compte plus de 500 utilisateurs de l’application et environ 25 cultivateurs. "On savait qu’on aurait moins de cultivateurs que d’amateurs de légumes et en plus cette année la canicule ne nous a pas aidé parce que les récoltes des potagers ont été très abîmés par le soleil donc on a eu moins de récolte."

L'application LEAF se télécharge sur l'App Store et sur Google Play.