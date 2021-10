La nouvelle éco : l'escargot alsacien a de beaux jours devant lui

Mangez de l'escargot alsacien ! Du "gros gris" élevé en Alsace, pas une variété importée des pays baltes ou de Turquie. Il existe une douzaine d'élevages d'escargots en Alsace. A Ostheim, la Ferme La Gaensmatt s'est lancée en 2018 dans l'élevage et la transformation d'escargots.

En France, l'escargot de Bourgogne est protégé. Vous n'en trouverez donc pas dans les préparations de Carole Konradt, qui ne propose que des mollusques bichonnés à Ostheim, près de Colmar. "L'échoppe de Caro", son magasin, se trouve sur son exploitation, la "Gaensmatt" (le pré des oies, en alsacien). Elle travaille avec son mari, deux employées et un apprenti.

L'escargot d'Ostheim demande des soins durant un an et demi. Il faut le nourrir correctement et protéger son enclos de 1.300 m² des nuisibles, oiseaux, hérissons, mulots, qui raffolent eux aussi du mollusque.

Les "gros gris" de Carole mangent de l'herbe, du blé, de la betterave. Ils sont transformés ensuite à la ferme en terrines et en tartinade. Des produits qu'on pourra notamment déguster sur les marchés de Noël alsaciens.

