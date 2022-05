La nouvelle éco : l'exploitation de cet agriculteur Isérois produit des fraises mais aussi de l'électricité

C'est une façon d'allier énergie verte et agriculteur, sans empiéter sur les terres agricoles. À Jarcieu en Isère, Éric Germain produit depuis 2017 ses fraises et framboises sous une serre équipée de panneaux solaires. Un équipement qui ne lui a rien coûté, c'est une société qui a investi.

Beaucoup d'agriculteurs s'inquiètent de la disparition des terres agricoles au profit de l'installation de champs de panneaux solaires. En Isère, à Jarcieu tout près de la Drôme, Éric Germain travaille sur une exploitation qui allie les deux.

Il produit des fraises et des framboises sous une serre photovoltaïque. Une serre qui vaut plus de trois millions d'euros mais qui ne lui a rien coûté à la construction. Il a signé un bail de 30 ans avec la société qui l'a construite.

France Bleu Isère : Comment en êtes-vous venu à vous lancer dans une production sous serre à panneaux photovoltaïques ?

Éric Germain : On a été démarchés par une société en 2015 pour justement faire des serres photovoltaïques. On avait un projet de monter des serres classiques et l'investissement était trop coûteux pour nous. C'est de là qu'on est parti sur le projet du photovoltaïque. Donc là, c'est en hauteur, donc il n'y a aucune perte de surface au sol. On peut exploiter toute la surface de la serre.

Comment ça se passe ? Ça veut dire que c'est la société qui finance tout ou vous avez aussi une part à apporter ?

C'est la société qui prend en charge le projet de A à Z, qui dépose le permis, qui monte les serres et pour nous, ça nous coûte rien, que l'aménagement intérieur. Les verres cassés, les ouvrants ... tout est pris en charge par la société.

Finalement, c'est un des points essentiels dans l'intérêt de ce genre de structure : vous avez quelque chose de performant sans que ça vous coûte une somme astronomique

C'est le gros intérêt ! Nous, financièrement, on n'aurait pas pu monter un projet comme celui ci.

Est-ce qu'il y a d'autres intérêts au niveau de la production, au-delà de cet aspect économique ?

L'intérêt, c'est surtout la protection des cultures. On est à l'abri de tous les aléas climatiques, que ce soit le vent, le gel, la grêle, la pluie, car on fait essentiellement des cultures de fruits rouges, donc fraises et framboises qui sont des cultures assez fragiles, qui craignent les coups de vent et la pluie. Donc c'est le gros avantage, c'est qu'on est à l'abri.

Les panneaux se trouvent cinq mètres au-dessus des plantations et permettent de les protéger des aléas météorologiques. © Radio France - Noémie Philippot

Vous n'auriez pas été autant à l'abri sous une serre classique, sans panneaux solaires ?

Si, on serait tout autant à l'abri sous une serre classique, mais avec un investissement beaucoup plus important.

Est-ce qu'il y a en revanche des défauts à cette installation ? Parce que quand on en entend parler, on a l'impression que c'est vraiment un super avantage

Oui, il y a des défauts comme la précocité. Nous, on a quand même moins de luminosité que dans une serre classique, donc on sera forcément moins précoce qu'une multi-chapelles classique. Mais ça, on le savait, on le savait dès le départ. Donc après, on a adapté nos cultures en conséquence. On a d'autres cultures dans des serres plus classiques pour arriver avant. Ça nous permet d'avoir une période de vente beaucoup plus longue qu'avec des serres classiques.

Il y a des espèces qui ne se plairaient pas trop dans ces serres photovoltaïques ?

Oui, je pense. Nous, on est parti sur fraises et framboises parce qu'on avait vu que c'était ce qui s'adaptait le mieux à cette serre. Ce sont toutes les deux des plantes, plus ou moins, qui aime la mi ombre. Donc pour nous, c'était les plantes les mieux adaptées. Après, on fait un peu de mâche l'hiver pour occuper un petit peu la serre. La mâche, c'est une culture de jours courts donc il n'y a pas besoin de forte luminosité.