La nouvelle éco : l'irrigation des vignes pour augmenter les revenus des viticulteurs des Côtes-du-Rhône

Irriguer les vignes : une hérésie pour certains, une nécessité désormais pour d'autres...Les viticulteurs des Côtes-du-Rhône doivent s'adapter depuis plusieurs années au changement climatique et enregistrent des baisses de revenus. Les rendements ont chuté et les prix aussi selon le nouveau président du syndicat des vignerons des Côtes du Rhône. "On a connu une crise importante entre 2002 et 2015" explique Denis Guthmuller, "les cours étaient très bas, on a mis longtemps à en sortir, des territoires ont été abandonnés. Aujourd'hui les cours sont de nouveau en baisse à cause de la crise sanitaire".

Une des solutions pour remédier à cette situation : augmenter le rendement en irriguant la vigne. Le syndicat porte des projets d’irrigation collective dont un dans le sud de la Drôme avec un projet d’alimentation en eaux du Rhône sur trois vallées du secteur. L'objectif est simple : assurer une ressource en eau durable pour les viticulteurs car si certains sont déjà équipés, c'est loin d'être une généralité.

D'autres solutions que l'arrosage pour sauver les vignes ?

Selon Denis Guthmuller, "on a des cultures pérennes donc c'est difficile, on ne peut pas changer de cépage, de matériel végétal. Ce n'est pas comme un agriculteur qui arrêterait de faire des courgettes pour faire des tomates si les premières ne marchent pas. Des vignes en place, il faut 20 à 30 ans pour les renouveler. Il y a des recherches sur des cépages résistants à la sécheresse par exemple."

Des vins des Côtes-du-Rhône plus respectueux de l'environnement

Le syndicat veut recenser les actions individuelles pour les mettre en commun en faisant un partage d’expérience : par exemple, concernant les couverts végétaux, laisser de l’herbe pousser de façon permanente entre les vignes, moins travailler les sols, préservent la faune du sol, et dont le protègent mieux.

