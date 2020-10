La Nouvelle éco : la coopérative agricole d'aucy, veut accélérer sa transition écologique et bio.

Chez d'aucy, dont le siège est situé à Theix-Noyalo, près de Vannes, la production de légumes bio va être multipliée par 3 pour la période 2014 - 2024. Mais les responsables de la coopérative savent aussi que le bio ne pourra pas répondre à tout. D'abord pour une question de prix pour le consommateur. Mais aussi pour des problèmes de surface ou de rendement pour les agriculteurs. "D'où l'idée de développer l'agroécologie dans le cadre d'une agriculture conventionnelle", explique Nicolas Facon, directeur général chez d'Aucy France.

"80 % des légumes vendues sous la marque d'aucy sont produits en France. D'où l'importance d'accompagner les centaines d'agriculteurs qui travaillent pour nous", précise Nicolas Facon.

Chez d'aucy on a mis en place une charte en 8 points pour aider au passage à l'agroécologie

Une charte comprenant 8 axes principaux a été mise en place dans le cadre du passage vers une meilleure protection de l'environnement : favoriser la biodiversité, réduire au maximum l'emploi des produits phytosanitaires, désherbage mécanique ou encore préservation de la ressource en eau. "Il faut accompagner les producteurs vers cette transition", dit Nicolas Facon. L'agriculture est à un tournant. D'ici 10 ans 50 % des agriculteurs seront partis à la retraite. On ne compte aujourd'hui qu'une seule installation pour 3 départs. Il faut donc instaurer une agriculture plus vertueuse pour attirer des jeunes tout en leur assurant des revenus décents. "Et puis, ajoute Nicolas Facon, l'enjeu, surtout en cette période de crise sanitaire, est de continuer à maintenir notre souveraineté alimentaire. C'est primordial."