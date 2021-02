La nouvelle éco : la coopérative sarthoise Equilait en phase avec les tendances

Du lait local et qui rémunère mieux les éleveurs, c'était un pari au lancement d'Equilait en 2017. La crise sanitaire a amplifié son succès.

Equilait s'incrit dans une tendance à la consommation locale et responsable.

"Certaines semaines nous avons livré uniquement Equilait". David Bourdin, éleveur et résident de la coopérative, se souviendra du printemps 2020 non seulement pour le confinement mais aussi pour le coup d'accélérateur donné à Equilait. Depuis 2017, 11 éleveurs du département commercialisent eux-mêmes une partie de leur production en se réservant 39 centimes du litre, une rémunération "juste".

Les choix des consommateurs

"Les années précédentes nous pouvions écouler 30% de notre production, cette année c'est 40 à 45% - soit une hausse de plus d'un tiers. En ce début d'année, cela remonte d'ailleurs", note David Bourdin. Même si les volumes restent minuscules par rapport au marché, cette tendance marque une inflexion : "il y a d'autres coopératives comme la nôtre, et comme la consommation de lait n'augmente pas, c'est que les consommateurs se tournent davantage vers des produits qui rémunèrent correctement les producteurs, quittes à payer quelques centimes de plus".