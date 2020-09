La nouvelle éco : la filière betteravière dans l'attente des annonces du gouvernement

Interdits depuis 2018 car jugés dangereux pour les abeilles, les néonicotinoïdes, armes absolues contre la jaunisse et les pucerons, devraient faire leur retour dans les champs de betteraves. C'est en tout cas l'objet du projet de loi présenté ce jeudi matin devant le conseil des ministres, un projet controversé, dénoncé par les associations écologistes mais espéré par les agriculteurs. Parmi eux, Jean-François Pâques, betteravier à Dampierre-au-Temple (Marne), il réfléchit à arrêter sa culture de betteraves à moins ce que le gouvernement acte le retour de ces insecticides.

Stop ou encore ?

"C'est ce que la plupart des planteurs attendent, oui. Si ça revient, on va continuer, ça ne changera rien au problème du prix de vente qui est historiquement bas mais ce sera déjà ça", affirme l'agriculteur marnais. Le retour de ces insecticides devrait se faire sous conditions, jusqu'en 2023 et sur dérogation uniquement. Sans autorisation durable, Jean-François Pâques devra réutiliser à terme les alternatives aux néonicotinoïdes qui restent selon lui "coûteux et parfois plus polluants", le betteravier estime une perte de ses rendements de l'ordre de 30%.

Avec une perte de la sorte, la culture n'est plus rentable

Après avoir abandonné le Colza en 2019, à cause des nombreuses sécheresses, Jean-François Pâques réfléchit à changer une nouvelle fois son fusil d'épaule mais c'est loin d'être évident. "Faut arriver à trouver des cultures qui offrent des marges brutes, certaines nécessités des contrats spécifiques, il faut le décrocher, il faut aussi du matériel, bref il y a plein de questions autour d'un changement de culture : on ne peut pas faire n'importe quoi", assure le betteravier.

Toute une filière en danger

Cette reconversion, Jean-François Pâques estime ne pas être le seul à y penser, résultat : c'est toute la filière betteravière qui est en danger. "S'il n'y a plus de betteraves, il n'y a plus d'usines. La sucrerie à laquelle je livre mes betteraves c'est celle de Sillery, près de Reims, c'est en gros deux millions de tonnes de betteraves qui passent chaque année, donc transportés. Les transporteurs du coin, pour la plupart c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires, ils ne vont pas aller bien et ça risque de faire mal, très mal, à la région", conclut l'agriculteur. En France, la filière betteravière représente plus de 45 000 emplois.

