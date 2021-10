La Nouvelle Eco: la plus grande famille d'apiculteurs de Côte-d'Or ouvre sa boutique à Dijon

Ce sont les plus gros producteurs de miel en Côte-d'Or. La famille Perronneau possède 4.500 ruches, et travaille avec des apiculteurs de toute la Bourgogne et de la France. Elle ouvre ce mercredi 13 octobre sa nouvelle boutique baptisée "la Miellerie" dans la zone Nord de Dijon, rue de Skopje, derrière le magasin Ikea. C'est un bâtiment de 10.000 mètres carrés tout en bois. C'est ici qu'on met le miel en pot, et désormais qu'on le vend.

La famille Perronneau travaille le miel depuis cinq générations, elle commercialise ses produits sous la marque Apidis dans toute la France, mais aussi dans 39 pays dans le monde.

France Bleu : Pourquoi ouvrir une boutique dans cette zone commerciale, qu'on appelle "le marché de l'agro" à Dijon ?

Thomas Decombard, le gendre de cette famille, et directeur de la marque Apidis "C'est une zone dédiée à l'agro-alimentaire et qui concentre déjà des marques et des noms connus le salaisons Sabatier, Pierre Hubert un pâtissier renommé, les caves Carrières, bref ce sont des fleurons de notre gastronomie. On est bien ici. On a construit le bâtiment en 2018 pour mettre le miel en pot, et aujourd'hui on ouvre notre première boutique à Dijon.

C'est une belle boutique avec une architecture en bois impressionnante, très stylée et avec une véritable ruche à l'intérieur , c'est un gros investissement ?

Oui c'est un investissement important. Ce sont les prémisses de la vente aux consommateurs à Dijon, on avait pas cette activité alors qu'on recevait des demandes régulières. On nous demandait mais pourquoi ne vendez vous pas vos produits localement ? Voila c'est maintenant chose faite.

Thomas Decombard, directeur general d'Apidis devant la ruche installée dans sa boutique © Radio France - Olivier Estran

Et que trouve-t-on ici ?

Vous allez trouver des miels de toutes les régions , car on déplace nos ruches dans toute la France pour permettre a nos abeilles de butiner toutes sortes de fleurs. On retrouve aussi des miels dits "monofloral" , c'est à dire fait avec un seul type de fleurs, comme l'acacia, la bruyère, le sapin, et puis on propose des miels venus du monde entier produits à partir d'essence que l'on ne trouve pas chez nous comme les miels de citronnier, oranger, caféier, ou letchi !

Etes vous associé avec d'autres producteurs de Bourgogne ?

On est pas associé au sens juridique du terme, mais on travaille avec des apiculteurs de Côte -d'Or basés dans l'Auxois, Genlis, et j'en passe, et d'autres en Bourgogne. Ils nous livrent leur miel que l'on commercialise sous la marque Perronneau.

Quel est le prix d'un pot de miel, avec cette grande boutique est-ce que vous visez une clientèle aisée ?

Non pas du tout, on s'adresse à tout le monde. On a des pots compris entre 4 et 11 euros. Rapporté au prix du kilo, le miel est bien moins cher que le chewing-gum !

On trouve des pots en verre, mais aussi en carton et en plastique recyclé. On peut aussi se servir en vrac. © Radio France - Olivier Estran

Quelle est l'ambition de cette boutique, quel volume voulez vous écouler ?

Franchement , je ne saurai pas vous dire. On a pas encore réellement d'idée du marché local. On sait qu'on nous réclame du miel, mais notre plus gros marché restera le marché national , puisqu'on vend dans des boutiques bio a travers tout le pays et aussi un peu en grandes surfaces. L'export est aussi une part très importante. On vend dans 39 pays et sur tous les continents !

Vous visez aussi la vente en ligne ?

Oui, notre site la "miellerie.fr" va ouvrir d'ici la fin novembre. On a encore des marchés à conquérir. "

"La Miellerie" se trouve au 17 rue Skopje à Dijon. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.