La nouvelle éco : le "bœuf éthique" a reçu son abattoir mobile et ouvre un site de vente en ligne

Cinq années après la création de la SAS "Bœuf éthique", Emilie Jeannin vient de recevoir les camions qui vont permettre d'aller dans les fermes pour abattre les vaches sur place, limitant ainsi le transport et le stress et garantir le bien être maximal des animaux jusqu'au bout de leur vie.

Grosse actualité pour la SAS "Bœuf éthique" dans l'Auxois. La société vient de recevoir trois véhicules pour l'abattoir mobile qui va sillonner les élevages partenaires pour permettre une fin de vie beaucoup plus sereine pour les bovins et permettre ainsi de produire une viande beaucoup plus tendre. L'abattage respectueux de l'animal est réalisé par cinq personnes expérimentées. La viande peut-être commandée dès maintenant sur un site de vente en ligne lancé ce jeudi 9 septembre. Entretien avec Emilie Jeannin.

Emilie Jeannin, la fondatrice de la SAS "Bœuf éthique" - Bœuf éthique

Quelle est la philosophie du "Bœuf éthique"?

Elle est assez simple, même si cela peut paraître un peu présompteux, c'est juste retrouver une méthode pour mieux respecter à la fois les animaux, les éleveurs qui travaillent avec et ceux qui travaillent autour en matière d'abattoirs. Et surtout respecter les consommateurs également. Cela ne va pas forcément travailler sur le goût de la viande, mais sur sa tendreté. Or quand on pose la question sur ce qui compte et ce qui fait une bonne viande, tout le monde répond que c'est une viande qui a du goût mais surtout une viande qui est tendre.

Qui sont vos clients ?

Nos clients, ce ne sont pas les éleveurs. Les éleveurs sont nos partenaires. Nos clients à nous, ce sont les consommateurs parce que ce sont eux qui achètent la viande et qui feront le choix de s'engager vers une viande qui est issue d'élevages vertueux et de ce processus d'abattage à la ferme. Ils pourront trouver nos viandes soit chez les restaurateurs qui travaillent avec nous, on en a déjà quelques uns qui ont passé commande, soit vers des bouchers qui travaillent avec nous, là aussi on a un certain nombre qui se manifestent depuis quelques jours, soit sur notre site internet de vente en ligne qui ouvre aujourd'hui.

Le site de vente en ligne du "Bœuf éthique" - Bœuf éthique

Emilie Jeannin avec ses vaches dans un champ de l'Auxois - Le Bœuf éthique

Quel secteur couvrez-vous avec votre abattoir mobile ?

Pour l'instant, on travaille sur la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. On pourra agrandir notre cercle, mais en tout cas, on est basé en Bourgogne. C'est une région où il y a un super savoir-faire paysan, il y a des races intéressantes, des terroirs intéressants et donc du coup, on va déjà travailler autour de nous dans un premier temps.

Quels sont vos objectifs en nombre d'abattages ?

La vitesse de croisière, ce sera entre 6 et animaux sur une même ferme, que ce soit des veaux ou des bovins. Pour l'instant, on est à quatre animaux par ferme et ça se passe bien. Notre philosophie, ce n'est pas de faire du volume mais de faire bien le travail.

La viande sera t'elle beaucoup plus chère que celle qui sort des abattoirs classiques ?

Non, elle ne sera pas beaucoup plus chère, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas moins chère. C'est garanti car notre objectif c'est surtout que les éleveurs puissent retrouver du revenu avec leur métier. Au niveau prix, cela dépendra de nos partenaires, mais ce sera à peu près au niveau de celui de la viande bio.

Quelles sont vos prévisions de croissance ?

L'objectif pour cette année, ç'est de faire un peu moins de 500 tonnes et de monter progressivement à 1.000 tonnes par an. On va s'adapter à ce qui se présente à nous, ainsi qu'à la demande à la fois des éleveurs et des consommateurs. Mais vu les messages qu'on reçoit déjà sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, nous sommes énormément attendus par les éleveurs et assez par les consommateurs . L'objectif à terme est donc de développer plusieurs abattoirs mobiles de ce type pour qu'on puisse couvrir un maximum de régions et qu'un maximum d'éleveurs et d'animaux surtout, puissent en bénéficier.

Emilie Jeannin, la fondatrice du "Bœuf éthique" Copier

Les financements

Pour mener à bien ce projet d'abattoir mobile, la SAS "Boeuf éthique" a bénéficié d'un soutien du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la création d'emploi, d'une aide à l'innovation de la BPI et d'un soutien financier de 500 000 euros dans le cadre du plan "France Relance" pour la modernisation des abattoirs.

L'abattoir mobile est arrivé dans la ferme d'Emilie Jeannin - Le Bœuf éthique

