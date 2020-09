"La Nouvelle Eco" : le SPACE, le salon de l'élevage, s'ouvre en mode virtuel

Le SPACE, le salon professionnel de l'élevage devait ouvrir mardi 15 septembre au parc des expositions de Rennes-aéroport (Ille-et-Vilaine) Le deuxième plus grand salon de l'élevage d'Europe a été supprimé cette année. Il était impossible d'organiser une telle manifestation internationale en pleine crise sanitaire. Malgré tout, un SPACE va se dérouler, mais il sera entièrement digitalisé. Plusieurs temps forts sont prévus comme des conférences et ce mardi la remise des prix de l'innovation, "Innov Space 2020". André Sergent , président de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne répond aux questions de France Bleu.

-Pourquoi était-il important de maintenir un évènement pour les éleveurs ?

André Sergent : Beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs et entreprises attendent chaque année ce salon. Même si le SPACE traditionnel ne peut pas avoir lieu , il était important de maintenir un lieu d'échanges. C'est pour cela qu'on a décidé d'organiser cette édition entièrement digitalisée.

-Justement quel était l'état de santé de l'agriculture bretonne dans ce contexte ?

André Sergent : Pendant la période de confinement, tous les marchés ont été bouleversés; les circuits commerciaux pour certains se sont arrêtés comme la restauration et d'autres se sont confortés. Pendant cette période, les marchés locaux ont eu le vent en poupe et le marché français a été mis en avant. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui on est en train de revivre ce qu'on a vécu avant les "Etats Généraux de l'Alimentation" c'est à dire qu'on retrouve la guerre des prix sur l'alimentation. Je crains qu'avec la situation économique difficile de notre pays que ce soit encore pire qu'avant. On voit bien qu'on a toujours du mal de valoriser nos productions agricoles que ce soit dans la volaille, le porc ou le lait.

POUR INFOS : le site du SPACE 2020