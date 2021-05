La Nouvelle Eco : Dans son magasin, Evelyne propose un Tour de France des produits locaux

Vous revenez de vacances et vous avez oublié de ramener un souvenir de votre voyage ? Pas de panique ! Grâce au magasin Les Saveurs de l'Hexagone, récemment installé à Reims, il est possible d'acheter des produits issus de toutes les régions de France. A sa tête, Evelyne Hunter, 51 ans. Elle a refait tout le magasin, du sol au plafond et transformé cet ancien salon de coiffure en un lieu de découverte des produits français.

A la découverte des Saveurs de l'Hexagone

La boutique est située 51 rue de Talleyrand. Elle est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 19h et le lundi entre 14h et 19h. Dans quelques semaines, un espace dégustation devrait voir le jour.