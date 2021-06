La Nouvelle Eco : les agriculteurs bio en colère à propos de la nouvelle PAC

"C'est un coup dur, mais on va continuer de se battre", explique Jean-Philippe Bouix, agriculteur en bio à Sigalens dans le sud de la Gironde. Les nouveaux arbitrages de la Politique Agricole Commune (PAC) est en négociation en ce moment à Bruxelles, et la part d'aides attribués au bio devrait baisser de 66%. "Ces subventions permettent au bio de survivre, je ne connais personne qui fait beaucoup d'argent avec ça".

L'exploitation de Jean-Philippe Bouix pourrait souffrir de la diminution de ces aides. En tout cas la partie consacrée aux céréales. "J'utilise des variétés de blé qui sont anciennes et qui ont de tout petit rendements" explique-t-il, sans subvention, tout ça pourrait disparaître. "Si au bout de deux ou trois ans on ne s'en sort pas, il faudra tout arrêter, mettre la terre en jachère... Ou je ne sais pas" résume-t-il.

Travailler en suivant ses convictions

Pour lui, cette PAC ne prend pas en compte le désir des citoyens qui souhaitent de plus en plus consommer bio. "Le gouvernement veut que 50% de la nourriture des cantines scolaires soient bio ? On n'y est pas du tout" s'insurge Jean-Philippe Bouix. Lui, veut seulement pouvoir travailler en suivant ses convictions.

L'autre partie de son exploitation est consacrée à son vignoble. Elle, n'est pas vraiment en danger. "On a seulement quatre hectares de vignes, et on fait beaucoup de ventes en direct, ça ne posera pas de problème".

Une manifestation est organisée ce samedi à 14h, à partir de la place de la Victoire par Bio Nouvelle Aquitaine.

La Nouvelle Eco est à retrouver tous les mations à 7h15 sur France Bleu Gironde.