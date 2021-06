La Nouvelle éco : les agriculteurs bio nus contre la réforme de la baisse des subventions de la filière

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, les producteurs bio se prennent en photo nu au milieu de leur troupeau de chèvres, de leurs champs ou sous leurs serres, avec, comme seul habit cette pancarte : "Le bio à poil". Ils dénoncent la prochaine réforme de la politique agricole commune (la PAC) qui doit couvrir la période 2023/2027 et qui prévoit de réduire les subventions pour le bio, notamment les aides au maintien qui soutiennent les agriculteurs après leur conversion. "Concrètement, sur mes 26 hectares environ, l'impact c'est 65 euros de l'hectare en moins, détaille Stéphane Moreau, qui élève 55 chèvres de race poitevine à Marçay. Ça fait presque _2000 euros à l'année sur la ferme_, c'est énorme !"

Les agriculteurs bio se sont mobilisés à Marçay contre la réforme de la politique agricole commune. © Radio France - Julien Prouvoyeur

En moyenne, selon Vienne Agro Bio, l'association des producteurs bio de la Vienne, la perte sèche sera de 130 euros par hectare. Des aides qui ne seraient alors plus du tout avantageuses pour le bio selon Mathieu Rullier, il est le président de Vienne Agro Bio. "Cette nouvelle PAC démunit l'agriculture biologique des aides qu'elle pouvait avoir spécifiquement à la bio auparavant, explique ce maraîcher bio à Mignaloux-Beauvoir. Ça relègue l'agriculture biologique au même niveau que l'agriculture qui utilise la chimie de synthèse." Selon lui, le risque est de voir certains agriculteurs refuser de se convertir au bio.

Des agriculteurs inquiets

Autour de Mathieu Rullier, ils sont plusieurs à s'être mobilisés à l'appel de la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique. C'est le cas d'Emmanoel Duputier, il est céréalier, agriculteur depuis 1987 et vient tout juste de terminer ses trois années de conversion au bio. Avec cette nouvelle PAC, il se pose beaucoup de questions sur son avenir : "On a fait un prévisionnel avec des aides et du coup, maintenant, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On vous promet ça et puis après, on vous supprime les subventions. Nous agriculteurs, _on est tributaire du temps, tributaire des aides_. On change la règle du jeu en cours de route."

Autre profil totalement différent, celui d'Ambroise Depas. Il a 18 ans et est déjà apprenti dans une exploitation maraîchère. Il souhaite, un jour, posséder sa propre exploitation mais cette diminution des aides serait un coup dur : "On est jeune, on n'a pas forcément énormément d'argent quand on s'installe. Si on n'a pas les aides, financièrement, c'est assez compliqué. Ça nous aide à s'en sortir et sinon, on ne peut pas avancer dans nos projets. Et je pense que _sans ces aides, on n'a plus envie d'avoir le label bio_."

Mais le jeune agriculteur reste déterminé : il veut avoir sa propre exploitation, en bio bien sûr car pour lui, c'est l'avenir de l'agriculture.