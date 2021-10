La nouvelle éco : les étoiles de mer à l'assaut des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Quiberon

La fin de la saison de la pêche de la coquille Saint-Jacques est prévue pour mars prochain mais les pêcheurs de la baie de Quiberon redoutent d'avoir fini bien avant. Les étoiles de mer sont massivement présentes dans les gisements et font des ravages

50 % de coquilles en moins

A Port Anna, le port de pêche de Séné, les pêcheurs sont de retour avec 150 kilos de coquilles Saint-Jacques le premier jour de la saison, "c'est vraiment pas terrible surtout en trois heures de temps, déplore Vincent Morel, marin pêcheur. 300 kilos c'est la quantité normale. Mais les étoiles de mer ont tout bouffé."

Cette semaine, les pêcheurs se rendent au gisement de Méaban avant le plateau de l'Artimon la semaine prochaine. © Radio France - Diane Sprimont

Vincent Morel et l'équipage du bateau Cassiopée avaient déjà remarqué la présence de l'étoile de mer l'année dernière, "c'est bien pire cette année et c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne pêche plus grand chose."

Elles n'ont aucun prédateur

Serge Le Franc, vice-président du Comité départemental des pêches maritimes du Morbihan, n'établit aucun lien avec le changement climatique. "Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce sont des cycles, indique Serge Le Franc. Tant qu'il y a de la nourriture, les étoiles de mer se plaisent et elles n'ont aucun prédateur. "

La seule solution serait la présence de bateaux pour nettoyer les bancs de l'étoiles de mer d'après Serge Le Franc, "mais comme elles n'ont aucune valeur marchande c'est compliqué."

Les poulpes, autres prédateurs

Et dans les coureaux de Belle-Ile-en-Mer, ce sont les poulpes qui font des ravages. Le Comité départemental des pêches maritimes du Morbihan prévoit également une forte baisse de la production sur ce site.