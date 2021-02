La Nouvelle Eco : les Jeunes Agriculteurs se mobilisent pour la reprise des exploitations en Dordogne

Chaque année, il y a entre 130 et 150 installations en Dordogne selon les JA. Photo d'illustration

Et si vous deveniez agriculteur ? Les Jeunes Agriculteurs se mobilisent durant cette semaine du 8 au 12 février pour inciter les Périgourdins et les autres à se lancer dans l'agriculture. D'ici 10 ans selon le syndicat, la moitié des exploitations du Périgord seront à reprendre.

Guillaume Testut, vice-président des Jeunes Agriculteurs de Dordogne en charge de l'installation Copier

Chaque année, il y a eu environ entre 130 et 150 installations en Dordogne. Parmi elles, 50 sont des installations de jeunes. Le département est très diversifié au niveau de ses productions explique Guillaume Testut, vice-président des JA en charge des installation. Sur les 42 dossiers qui ont obtenu une Dotation Jeunes Agriculteurs, 20% se sont installés en maraîchage bio en 2020, 18% en bovins allaitant et 12% en petits fruits.

"Un retour aux valeurs fondamentales"

Avec la crise sanitaire et les confinements, il y a bien "un retour à la terre" selon Guillaume Testut, avec des personnes qui veulent retrouver une vie à la campagne. Il y a notamment beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Les Jeunes Agriculteurs les accompagnent et les orientent au niveau des aides mais aussi des formations et des stages proposés.

Des difficultés dans le rachat des exploitations

La principale difficulté réside dans le rachat des exploitations car la majorité sont des exploitations de polyculture avec de l'élevage. Elles ont donc un gros capital, ce qui nécessite des fonds très importants pour les jeunes qui souhaitent les reprendre. Se rajoute à cela, le fait que "les prix ne suivent pas derrière" explique Guillaume Testut. Les jeunes agriculteurs ne sont pas sûrs d'obtenir des prix de vente de leurs produits qui soient suffisants pour en vivre et rembourser les crédits.

Sur les 42 dossiers qui ont obtenu une Dotation Jeunes Agriculteurs, 45% des installations qui se sont faites en société.

Ce mercredi 17 février, journée spéciale sur France Bleu Périgord, "Générations agriculteurs" avec des reportages, des témoignages tout au long de la journée.