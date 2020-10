La nouvelle éco : les légumes bio solidement installés dans le paysage alsacien

Ce mercredi 7 octobre 2020, c'est la journée des fruits et légumes bio d'Alsace. En Alsace, 40% des vergers alsaciens sont bio, et 17% des surfaces dédiées aux légumes.

Le bio a sa propre marque dans la région, "Fruits et légumes bio d'Alsace". Elle a été créée en 2011.

Les productions de l'agriculture biologique ont connu un boum pendant le confinement, avec les ventes à la ferme et les facilités offertes par les circuits courts. Beaucoup de familles ont choisi ce printemps de s'approvisionner en fruits et en légumes près de chez elles, à la ferme. Elles sont souvent retournées depuis dans les supermarchés, mais pas toutes, car le bio reste une valeur sûre.

"La demande est là de la part des consommateurs", assure Camille Fonteny, qui travaille "Bio en Grand Est", réseau des agriculteurs bio. "On est à 13% de consommation en plus à l'échelle nationale. On voit une hausse tendancielle de la consommation de l'agriculture biologique".

L'image de l'agriculture bio a beaucoup évolué

Dany Schmidt cultive des légumes bio à Volgelsheim, dans le Haut-Rhin. Ce sont ses parents qui ont opté pour l'agriculture biologique il y a 55 ans : " Ils étaient parmi les pionniers. Au début, c'était une longue traversée du désert. En 1965, quand mes parents sont passés au bio, c'était être anti-progressiste !" Son exploitation, la ferme Pulvermühle, fait vivre quatre associés et vingt salariés.

Dans le Grand Est, près de 3.000 fermes ont choisi le bio, elles représentant 5,8% de la surface agricole utile régionale.

En Alsace, 40% des vergers alsaciens sont bio, et 17% des surfaces en légumes. 186 fermes produisent des légumes bio dans la région, dont 107 en orientation principale. 202 fermes cultivent des fruits bio. En tout, les fruits et les légumes bio occupent plus de 11.100 hectares.

