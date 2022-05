La nouvelle éco - Le potager de la Borde, champion de l'agriculture "numérique et connectée" en Côte-d'Or

En agriculture aussi, on passe désormais dans l'ère numérique et d'internet. Le potager de la Borde à Chemin-d'Aisey dans le Châtillonnais l'a bien compris et utilise énormément les réseaux sociaux pour communiquer et vendre ses fruits et légumes. L'exploitation vient de recevoir un trophée.

Les fruits et légumes bio produits sont de saison et vendus dans le magasin à la ferme

On peut produire les meilleurs légumes du monde, si personne ne sait que vous les vendez, ça ne sert pas à grand chose. Benjamin Verdot l'a compris avant même de se lancer dans l'aventure du maraîchage. C'est avec une formation agricole et une licence "Durabilité, nouvelles technologies et écologie" en poche qu'il s'est installé il y a cinq ans comme maraîcher à Chemin-d'Aisey dans le Châtillonnais. En communiquant beaucoup sur les réseaux sociaux, l'exploitation a vite trouvé son public. Un effort qui vient aussi d'être récompensé par une trophée de l'agriculture numérique et connectée pour Benjamin Verdot. Entretien.

Benjamin Verdot, fondateur et gérant des Potagers de la Borde à Chemin-d'Aisey © Radio France - Les Potagers de la Borde

Quand on est maraîcher, c'est incontournable aujourd'hui de passer par Internet et les réseaux sociaux ?

Oui. Pour nous, la communication par Facebook, ça a été un peu le premier outil qu'on a mis en place à la ferme dès la première année où je me suis installé, à la fois pour nous faire connaître et mettre en avant nos produits, faire voir ce qu'on faisait. Ça a été un moyen rapide et efficace.

Combien de personnes vous suivent sur votre page Facebook ?

On est à un peu plus de 3.000 abonnés actuellement sur la page Facebook. Ce qui est considérable.

Ça fait cinq ans que vous êtes lancé à votre propre compte. Avec le recul, vous regardez ces cinq années avec une certaine fierté ?

Oh oui! Ça a démarré tout petit et de pas grand chose. Aujourd'hui, on a bien évolué. On a une clientèle fidèle qui vient toutes les semaines à la ferme, dans notre boutique. Donc oui, c'est beaucoup de fierté. On est content, on est aux alentours de 150.000 à 200.000 € de chiffre d'affaires. On n'avait pas prévu autant.

Qui sont vos clients ? Est ce que ce sont plutôt des privés, des restaurateurs, un peu les deux ?

On a les deux. Majoritairement, ce sont des personnes qui viennent à la ferme, à notre boutique, donc ce sont des privés. Après, on livre aussi des restaurants, à Aisey-sur-Seine, à Darcey,... un petit peu partout.

Est ce que vous êtes impacté par la hausse des prix de l'énergie ?

Oui. Ça a des répercussions. Déjà parce qu'on livre aussi des magasins bio et différentes épiceries. Donc on a le coût du gazole. On a aussi le courant consommé sur l'exploitation. Donc oui, il y a quand même une hausse significative de la partie "énergie" depuis ces augmentations. On n'a en revanche pas de serres chauffées, car on ne fait que du légume de saison, on a juste une partie pépinière ou on fait tous nos plants de légumes et une partie plants fleurs également. Là, on chauffe un peu au printemps pour le démarrage des semis. Donc oui, le poste chauffage sur cette partie a doublé parce que c'était du fioul. C'était une grosse augmentation. On rogne sur notre marge pour le moment en espérant que l'énergie ne continue pas à augmenter comme ça. Sinon, on va essayer de trouver d'autres solutions pour pérenniser ce système.

Vous avez plein de projets, notamment une boutique en ligne ?

Oui. C'est une demande de nos clients. Tous nos produits que nous avons à la boutique et nos légumes bio, mais aussi des produits locaux, on va les proposer sur un site internet en ligne avec un retrait des commandes à la ferme. Mais on étudie également la possibilité de livrer à domicile. On envisage aussi la création en 2023 d'un atelier de transformation, mais pour l'instant, on attend de voir comment ça évolue.

Le magasin propose aussi d'autres produits régionaux - Le Potager de la Borde

Réchauffement climatique et intempéries, quelles conséquences ?

Après quasiment deux mois sans pluie et un coup de chaud en ce mois de mai, beaucoup de plantes ont été en "grande souffrance". Mais le Potager de la Borde dispose de récupérateur d'eau de pluie qui permet d'arroser d'arroser quand même temporairement sur ces petites périodes de sécheresse. Benjamin Verdot reconnait quand même avoir eu de la chance car les orages du weekend des 21 et 22 mai et le début de semaine suivant ont été accompagnés d'averses et de températures plus fraîches, ce qui faire un grand bien aux cultures. Quant à la production, en fonction de l'avance, la aussi la page Facebook est de grand secours. "On peut mettre en avant nos produits en disant à nos clients qu'on a une grosse semaine de récolte sur tel légume, qu'on peut les mettre un peu en promotion ou faire des offres intéressantes. Et puis, les gens sont aussi un peu solidaires" reconnait le jeune maraîcher.