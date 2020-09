La nouvelle éco : Les Serres de la Chapelle Baloue reprennent doucement leur activité

Les Serres de la Chapelle-Baloue retrouvent quelques couleurs aujourd'hui. Mais le confinement a été un réel coup dur pour la jardinerie creusoise située entre Crozant et la Souterraine. Pendant plusieurs semaines, la vente de plantes et de fleurs était interdite.

Aujourd'hui les Serres de la Chapelle se remettent doucement du confinement. La jardinerie de la Chapelle-Baloue cultive et vend des plants de fleurs, des rosiers, des arbustes et de la décoration de jardin. Alors qu'elle réalise d'habitude 50 à 60% de son chiffre d'affaire pendant le printemps, la vente de fleurs et de plantes a été interdite pendant près de deux mois.

Baisse du chiffre d'affaire

Les Serres ont quand même pu vendre quelques plants de légumes en drive pendant une quinzaine de jours. Mais les plants qui n'ont pas pu être vendus sont en partie perdus : "On en a jeté une partie cet été" indique Patrick Josse, horticulteur et le patron de la jardinerie. "On a perdu 20 ou 30 % de la mise en culture parce que toutes les ventes qui devaient se faire entre avril et mai ne se sont pas faites." Une partie de la clientèle de la jardinerie qui vient de région parisienne n'est pas descendue en Creuse cette année.

Reprise timide

Les ventes ont repris timidement aux alentours du 15 mai. Et désormais "c'est reparti et pour l'instant ça semble aller." Mais Patrick Josse attend encore un mois et demi avant de se prononcer sur l'état de ses ventes car la saison d'automne va commencer.