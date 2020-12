La nouvelle éco : les viticulteurs girondins s'équipent de stations météo connectées

Pour anticiper les aléas de la météo, de plus en plus de viticulteurs girondins achètent des stations connectées. Elles leur permettent de surveiller, via leur téléphone ou leur ordinateur, la température, la vitesse du vent ou encore le point de rosée sur leurs parcelles.

Les viticulteurs de Gironde s'équipent avec de nouveaux outils pour s'adapter à la météo. Depuis quelques années, les prévisions sont de plus en plus insaisissables, en témoignent les vendanges précoces ou encore les gros épisodes de grêle dans le Blayais et le Libournais cette année. En Gironde, 500 vignerons sont déjà équipés de ces stations météo connectées pour dompter la météo quand elle est capricieuse et on en compte près de 1 700 dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Elles ont été conçues par une jeune entreprise innovante, Sencrop.

Ces stations sont plantées un peu partout sur les parcelles par le viticulteur lui-même - l'installation prend peu de temps - et elle vont collecter en temps réel, avec quelques minutes seulement de décalage, des données précises comme la température, la vitesse du vent, le cumul des pluies, etc. Pour les consulter, le viticulteur reçoit des alertes sur son smartphone - s'il a installé l'application - ou sur son ordinateur. Il peut également créer lui-même des alertes s'il veut être averti, par exemple, pour le gel, avec une température d'alerte quand le mercure descend en dessous de zéro degré.

De l'agriculture de précision

Sur cette plateforme, le viticulteur a accès à un outil d'aide à la décision qui alimenté, d'abord, par ses propres données récoltées sur son terrain mais aussi par celles recueillies par les autres viticulteurs qui sont autour de lui et qui utilisent ces stations. Cela lui permet d'intervenir au bon moment, les traitement phytosanitaires ou la menace de gels, aux alentours des Saints de Glace.

L'application permet également de déceler l'arrivée de maladies comme le mildiou, par exemple. Autre capteur intéressant pour ceux qui appliquent une bouillie bordelaise par exemple, c'est celui de point de rosée, qui permet de savoir s'il y a de la rosée. Auquel cas, s'il y en a trop, inutile de traiter car la bouillie va ruisseler et elle ne s'infiltrera pas avec la terre.

Pour une seule station, il faut compter entre 330 et 380 euros, et en plus de cela, il faudra prendre un abonnement qui permet de se connecter à l'application mais aussi aux stations que vos voisins viticulteurs ont peut-être déjà sur leurs parcelles. Cet abonnement coûte entre 80 et 230 euros par an, en fonction du nombre de stations que vous voulez capter.