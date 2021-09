La Nouvelle éco : Ma Chouette Cagette, une application héraultaise pour faciliter le circuit court

Charline Carretero et Guillaume Malta ont lancé "Ma Chouette Cagette", depuis Frontignan (Hérault), en mai 2021. Cet outil, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou consulter sur Internet, vise à faciliter les échanges entre producteurs en circuit court et consommateurs. Les deux entrepreneurs souhaitent recenser les professionnels de toute la France pour proposer une application que vous pourrez utiliser sur tout le territoire.

Recenser les producteurs locaux sur toute la France

"En général, les sites qui mettent en relation producteurs et consommateurs sont des initiatives locales, explique Charline Carretero, cofondatrice de "Ma Chouette Cagette". Pour les consommateurs, c'est compliqué de s'y retrouver. Là, ils pourront utiliser une seule et même application, qu'ils soient chez eux ou en vacances."

L'équipe de Ma Chouette Cagette - Ma Chouette Cagette

Quand vous ouvrez cette application, vous pouvez renseigner votre ville ou activer votre géolocalisation. Puis une carte s'affiche avec tous les producteurs du coin (fruits et légumes, poissons, produits laitiers, éleveurs, produits de la ruche, vins et spiritueux, produits transformés à base de produits locaux, etc...).

On s'est rendu compte un jour qu'il y avait un circuit court à deux pas de chez nous. On est passé à côté pendant près d'un an et demi, juste parce qu'on n'était pas dans les bons réseaux. On s'est dit que c'était dommage. Et on a décidé de lancer l'application! - Charline Carretero, cofondatrice de "Ma Chouette Cagette"

Aujourd'hui, 12.000 producteurs sont enregistrés partout en France, grâce à la collaboration des utilisateurs. "Ma Chouette Cagette" en a démarché 500. "Le point commun entre les producteurs qui sont intéressés, ce n'est pas l'âge ou le lieu où ils sont implantés. C'est plutôt le fait qu'ils font tous du circuit court, mais avec des méthodes archaïques, note Charline Carretero. Ils passent par les réseaux sociaux ou par SMS. Ils se rendent compte qu'avec "Ma Chouette Cagette", on leur facilite la vie. Tout est regroupé et on s'occupe des bons de commande."

Depuis son lancement, "Ma Chouette Cagette" a été téléchargée 20.000 fois. L'application n'a pas fini d'évoluer : des mises à jour vont être effectuées dans les dix prochains mois. L'application sera notamment dotée d'un tchat qui mettra en relation producteurs et consommateurs.