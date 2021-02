La nouvelle éco : malgré la pandémie, la ferme de Saint-André continue d'accueillir le public

Une idée de sortie pour ces vacances scolaires alors que les cinémas, salles de jeux et parcs zoologiques restent fermées pour cause de Covid-19. La ferme découverte de Saint-André au pied des Albères garde ces portes ouvertes avec un protocole sanitaire bien précis. "On a réussi a éviter toutes les zones de croisement : on a une entrée et une sortie bien distincte" explique Hubert Levauffre, le gérant de la ferme découverte. "En revanche nous avons dû supprimer certaines activités comme le biberon donné aux petits chevreaux".

Hubert Levauffre, gérant de la ferme découverte de Saint-André Copier