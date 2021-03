La nouvelle éco : pour survivre, les agriculteurs isérois lancent un appel à consommer français

Les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs de l'Isère organisent une opération coup de poing dans certains supermarchés de la Tour-du-Pin, en Nord-Isère ce mardi midi. Ils entendent sensibiliser les consommateurs au juste prix des marchandises vendues dans les magasins.

Jérôme Crozat, le président de la FDSEA en Isère, était l'invité de la "Nouvelle éco" de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : comment comptez-vous vous y prendre pour sensibiliser les consommateurs ?

Jérôme Crozat : Cette mobilisation fait suite à une rencontre avec les parlementaires et le préfet de l'Isère pendant lesquelles nous avons fait remonter nos doléances. Aujourd'hui, nous allons dans quatre grandes surfaces de la Tour-du-Pin (Lidl, Intermaché, Biocoop et Carrefour, ndlr) pour aller voir des produits, notamment la viande et les produits laitiers, qui sont un peu fabriqués en France mais surtout dans d'autres pays européens bien qu'ils soient vendus avec un drapeau français sur l'emballage. Cela ne peut pas fonctionner comme cela, si on ne veut pas duper et tromper le consommateur, un produit présentant un drapeau français est un produit fabriqué et produit en France et pas seulement transformé en France avec des ingrédients qui viennent d'autres pays.

Quelles sont vos doléances ?

On a soutenu les entreprises qui n'allaient pas très bien pendant la crise sanitaire, les agriculteurs ont continué à travailler. Les restaurants ont été soutenus à 70% de leur chiffre d'affaire par l'Etat. Entre temps, on a creusé un déficit de 600 milliards d'euros en France. On est passé de 90 à 101% d'endettement du PIB donc nous proposons de rembourser intelligemment tous ensemble en tant qu'acteurs de l'économie française avec le tourisme, en rouvrant les restaurants et les musées quand ce sera possible mais aussi en jouant la carte de la solidarité en faisant consommer des produits 100% français. On est pas contre le fait de consommer par exemple un fromage italien mais on est contre le trafic un peu illicite qui est fait dans les produits laitiers et carnés dans l'agroalimentaire et avec notre action d'aujourd'hui, on ira aussi contrôler si certaines boulangeries jouent la transparence sur l'origine de leur farine.

Derrière tout cela, il y a une guerre des prix qui se joue. Malgré des lois pour réglementer les prix de vente des produits dans les grandes surfaces, les agriculteurs isérois ont encore du mal à vivre de leur métier aujourd'hui ?

Dans la loi Egalim, par exemple, il y a encore au moins neuf amendements à inscrire si on veut qu'elle soit efficace. Cette loi n'est pas efficace en terme de contrôles. Elle n'est pas faite que pour le producteur, elle est aussi faite pour le consommateur. Si je prends le cas de la filière laitière, en trois ans, on a perdu trois milliards de litres de lait de production en France, on a pas vu de flambée de production laitière parce qu'on autorise de mettre en compensation de la poudre de lait européenne ou mondiale.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?