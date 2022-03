La nouvelle éco au salon de l'agriculture : Gurvan, 25 ans, a racheté une ferme près de Rennes

Au salon de l'agriculture, qui dure jusqu'au 6 mars à Paris, Gurvan Mancel concourt pour la première fois. Ce jeune Brétilien s'est installé en décembre 2020 dans une ferme rachetée à une exploitante partie à la retraite. Il se trouve à seulement un kilomètre de l'exploitation familiale, avec laquelle il s'est associé.

Impossible de trouver des salariés agricoles

Baccalauréat pro, BTS et certificat de spécialisation en poche, le jeune agriculteur s'est nourri d'une expérience lors d'un stage à l'étranger avant de se lancer. "Je suis parti six mois en Suède pour découvrir l'agriculture suédoise. C'était une ouverture vraiment intéressante !" Un an après avoir racheté une ferme, Gurvan Mancel a conscience que son choix professionnel reste une exception dans sa génération. "Certains candidats à la présidentielle disent qu'ils veulent 300.000 paysans en plus. Pour mon installation, j'ai fait un prévisionnel et les conseillers de la chambre d'agriculture nous conseillaient de ne pas mettre dedans qu'on allait prendre un salarié parce que c'est impossible à trouver."

Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit de vivre à côté !

À qui la faute? Le jeune exploitant regrette un dénigrement de la filière agricole de la part des pouvoirs politiques. "C'est un peu la faute de tout le monde, de la part des agriculteurs aussi. On n'a pas su valoriser notre métier auprès du grand public, montrer les belles choses qu'on fait et le contact avec les animaux. Notre vache adore les câlins, on la caresse tout le temps..."

Libre de s'organiser et de choisir la taille de son exploitation

Il le martèle : le métier est flexible, malgré les apparences. "Je n'ai pas envie de passer ma vie au boulot et j'ai envie de sortir, faire comme tout le monde, aller en vacances. Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit de vivre à côté !" Il espère un changement de perception du métier. "C'est nous qui décidons ! On décide de la taille de notre exploitation et on essaie de s'arranger pour aller assez vite, en automatisant par exemple pour gagner du temps."

S'associer avec d'autres exploitants permet de se relayer mais également de faire face aux contraintes administratives. "Pour ceux qui ont peur de ces choses-là, il faut être à plusieurs, être accompagné par des personnes qui sont déjà installées depuis dix ou quinze ans." Gurvan Mancel et sa famille se sont convertis au lait bio quelques jours avant le salon de l'agriculture et prévoient d'ouvrir un magasin de vente directe à la ferme d'ici le mois de mai.