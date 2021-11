La nouvelle éco : un forum pour favoriser l'emploi dans le milieu agricole

Les Jeunes agriculteurs de la Mayenne ont organisé ce jeudi 18 novembre 2021 un forum pour l'emploi agricole à l'hippodrome de Laval. La première édition l'année dernière avait réuni 500 visiteurs.

"Il y a pas mal d'emplois à fournir en agriculture"

Le forum réunit trois sujets dans un même lieu : l'installation, la transmission d'exploitations et l'emploi agricole. "Avant, c'était trois sujets qui étaient traités séparément, mais comme les formules avaient un peu vécu, on a souhaité se renouveler à travers ce forum et l'avantage, c'est que tout le monde se croise", souligne Esteban Huet, un jeune éleveur porcin à Chémeré-le-Roi.

De nombreux postes sont à pourvoir dans le milieu agricole et ils ne trouvent pas preneurs. "Il y a pas mal d'emplois à fournir en agriculture. Il y a aussi beaucoup de fermes qui ont besoin d'un jeune pour s'installer. Donc, le but, c'est de garder une agriculture familiale dans notre département, d'installer le plus de jeunes", affirme Esteban Huet. Selon cet éleveur trentenaire, il n'y a pas assez de communication autour du métier d'employé agricole. "Les conditions de travail sont bien meilleures qu'elles ne l'ont été, les responsabilités aussi", insiste ce membre des Jeunes agriculteurs de la Mayenne.