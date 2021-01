La nouvelle éco : un nouveau magasin pour La Ferme des Fruitiers en Meurthe-et-Moselle

Bientôt un nouveau point de vente pour La Ferme des Fruitiers en Meurthe-et-Moselle. Après Coyviller - berceau de l'entreprise familiale Parfait créée en 1959 - Laître-sous-Amance et Vandoeuvre-lès-Nancy, un nouveau magasin doit ouvrir ses portes fin mars- début avril à Seichamps, dans la zone d'activité de La Louvière.

Un espace de 750 m2 qui viendra remplacer le magasin de Laître-sous-Amance. Mais l'auto-cueillette de fraises, framboises et pommes restera possible à Laître-sous-Amance. "Nous sommes agriculteurs, spécialisés dans la production de fruits et légumes : pommes, poires, carottes, betteraves, salades, épinards, céleri. La production se trouve majoritairement sur notre site historique familial à Coyviller en plein champs ou sous serres", explique Benoît Parfait. "En plus de nos produits, on peut trouver ceux d'agriculteurs locaux comme un voisin, producteur de pommes de terre, d'artisans locaux et d'autres produits en circuits courts."

Il faut rester humble, c'est la nature qui décide

A la question, quelle est la clé de votre succès ? Benoît Parfait joue la modestie : "Ce sont les consommateurs qui décident. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une demande de produits d'agriculteurs ou d'artisans locaux. On essaie de faire des produits de qualité. On travaille avec du vivant, ce n'est pas tous les jours facile. La qualité est notre souci mais il faut rester humble : c'est la nature qui décide".

