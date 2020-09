La nouvelle éco : un printemps très favorable à la production de miel en Lorraine

Alors que la récolte de miel touche à sa fin, 2020 restera une bonne année pour les apiculteurs de Lorraine. La météo quasi estivale du printemps n'y est pas étrangère et les professionnels ont continué de travailler pendant le confinement. Exemple aux Ruchers de la Tourelle à Laneuvelotte.

C'est le dernier miel de la saison, le miel de sapin des Vosges. Dans l'atelier, Rémy Coche, 20 ans, est à l'ouvrage. Avec une machine, il retire l'opercule de cire encore présente sur les cadres pour libérer le miel. Les cadres sont ensuite disposés dans l'extracteur et c'est la force centrifuge qui va agir.

Passage obligé avant l'extraction du miel : retirer l'opercule de cire sur les cadres © Radio France - Isabelle Baudriller

"On démarre doucement car à raison de 2 kg de miel par cadre, si on tournait trop vite, ça exploserait les cadres", souligne son père Hervé qui a créé les Ruchers de la Tourelle à Laneuvelotte (Meurthe-et-Moselle) en 1984. "Le bruit que vous entendez, c'est le miel projeté sur les parois. Il faut à peu près un quart d'heure pour extraire tout le miel des cadre, une fois que la machine est à grande vitesse." Le miel doré s'écoule doucement.

La famille Coche est aujourd'hui à la tête d'un cheptel de 700 ruches, installées dans les 30 km à la ronde mais aussi dans le massif des Vosges pour la production des différents miels : fleurs, acacia, printemps, tilleul, forêt, montagne et sapin. Mais aussi des pains d'épice, du pollen et des bougies.

Hervé et Sylvie Coche et leur fils, Rémy, qui s'apprête à prendre la suite de l'aventure familiale © Radio France - Isabelle Baudriller

Avec une production de 20 tonnes - soit la moyenne haute annuelle - 2020 restera une bonne année de récolte. "Les conditions climatiques ont été favorables", explique Hervé Coche, "on a quasiment eu l'été au mois de mars-avril donc les abeilles ont bien travaillé. La seule chose qu'on peut regretter, comme beaucoup d'agriculteurs, c'est le manque d'eau à partir du mois d’août. Actuellement, les abeilles manquent un peu de fleurs pour rentrer du pollen. Mais on ne s'inquiète encore pas de trop, on attend la floraison du lierre en octobre, ce qui va leur permettre de faire leur réserve de pollens pour l'hiver."

Y-a-t-il eu un effet confinement ? "Tout le monde l'a ressenti : l'air était plus pur. Mais c'est surtout la période de beau temps au printemps qui a permis aux abeilles de mieux travailler que certaines années", insiste Hervé Coche.

