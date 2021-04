La Nouvelle Eco : Un site met en relation des acheteurs et des vendeurs de terres agricoles dans le Poitou

La plateforme Objectif Terre, lancée par le mouvement Terre de Liens, permet d'aider les nouveaux agriculteurs à s'installer et met en lien acheteurs et vendeurs de terres. Un site qui recense de nombreuses annonces dans le Poitiou.

Un nouvel outil dédié à l’agriculture biologique et paysanne sur le territoire français. Le site internet Objectif Terre a été créé en novembre 2020 par l'association Terre de Liens et permet de mettre en contact acheteurs et vendeurs de terres agricoles. Le site recense déjà plus de 1 200 annonces dont plusieurs dans la Vienne.

200 000 visites sur le sites en 4 mois

Gratuite et accessible à tous, la plateforme permet d’effectuer des recherches avancées (avec des filtres par surface, production, prix, localisation, etc.) et d’échanger en direct avec l’annonceur. '"L'idée c'est d'arriver à endiguer ce phénomène d'agrandissement des fermes et que les cédants puissent voir que selon les territoires il y a bien des porteurs de projets qui sont intéressés par ces fermes et qui peuvent être en capacité de les reprendre", explique Thibaud Rochette, est chargée de mission à Terre de Liens.

J'aimerais qu'il y ait une utilisation raisonnée de la terre

Le site a déjà enregistré plus de 200 000 visites depuis le mois de novembre. Parmi les annonces, une dizaines proviennent de poitevins. Leur motivation principale ? Participer à une agriculture durable.

"J'aimerais de préférence les vendre à un agriculteur ou une agricultrice qui feront du maraîchage biologique. J'aimerais qu'il y ait une utilisation raisonnée de la terre. J'en ai marre de l'artificialisation des sols et je pense qu'il est temps d'y mettre un terme", raconte Adrien Bretonnier, 31 ans a posté son annonce pour vendre deux petites parcelles près de Civray. Lui qui aimerait aussi à son tour devenir agriculteur à l'avenir dit savoir à quel point "la recherche de terre est très compliquée pour les jeunes qui veulent s'installer" et veut les aider.

Sur le site Objectif Terre, les nouveaux agriculteurs trouveront aussi tous les conseils pour s'installer et démarrer une nouvelle vie dans une de ces fermes du Poitou.