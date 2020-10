La nouvelle éco : une foire aux vins avec des bouteilles 100% Alsace, pour soutenir les vignerons

Une foire aux vins, avec des bouteilles 100% Alsace, pour soutenir les vignerons, durement touchés par l'épidémie de coronavirus. Vous pouvez faire vos achats via le site internet " autour du local", jusqu'au 18 octobre. Il y a de bonnes affaires, la livraison est gratuite.

Alors que les foires aux vins battent leur plein dans les supermarchés, un jeune alsacien a eu l'idée de lancer une foire aux vins, avec des bouteilles 100% Alsace, pour promouvoir le local. Pour commander, il suffit d'aller sur le site internet "Autour du Local", la livraison est gratuite en Alsace. L'opération se déroule jusqu'au 18 octobre.

Promouvoir le savoir-faire des vignerons alsaciens

C'est pendant le confinement que Pierre Allheily, le fondateur du site internet "Autour du Local", installé à Zellwiller, a lancé son idée : créer cette une foire aux vins, avec uniquement des vignerons alsaciens. Elle permet aux consommateurs, de faire de bonnes affaires, auprès d'une vingtaine de professionnels, ils ont été sélectionnés sur la route des vins. Il y a plus de 110 références. Les prix varient de 4 à 20 euros la bouteille. Il y a des promotions aussi.

Les bouteilles proposées par Pierre Engel, installé à Orschwiller © Radio France - Guillaume Chhum

" Ce sont des artisans de notre terroir et de notre territoire. On met en avant des personnes qui font des choses hors du commun et de qualité," explique Pierre Allheily.

Une bonne vitrine pour les vignerons touchés par la crise du Covid-19

Pierre Engel, installé à Orschwiller participe à cette foire aux vins. Il possède une trentaine d'hectares, son vin est cultivé en bio. Pour lui, cette opération est une bonne vitrine, surtout après l'épidémie de coronavirus où les ventes ont chuté. C'est aussi une occasion de mettre en avant ses belle bouteilles, notamment, le "raide d'Alsace", un pinot noir, qu'il conseille fortement. "Nous travaillons en bio depuis 2014, c''est important de faire partie de cette aventure," argumente le jeune vigneron.

Parmi les avantages de cette foire aux vins 100% Alsace : consommer local, soutenir les vignerons alsaciens, en plus la livraison est gratuite en Alsace !

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?