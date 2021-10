La nouvelle éco : une récolte des pommes compliquée cette année

A la cidrerie Nicol, à Surzur, la récolte a commencé avec 8 jours de retard et la quantité de pommes est plus faible que les années précédentes à cause de l'humidité de ces derniers mois.

La saison est lancée depuis deux semaines environ. La météo capricieuse de ces derniers mois se fait ressentir dans les 12 hectares de vergers de la cidrerie Nicol à Surzur dans le Morbihan. D'autres producteurs amènent leurs propres pommes sur le site. Au total, cette cidrerie produit jusqu'à 800 000 bouteilles de jus et de cidre par an.

200 tonnes de moins

Cette année, la quantité habituelle ne sera pas au rendez-vous, "cette année c'est un peu particulier à cause du printemps et de l'été humides et puis on a eu moins de soleil cet été, rapporte Didier Nicol, co-gérant de la cidrerie. Cette année on est plutôt à _50 ou 60% de la production de l'année dernière_."

Alors que la chute des fruits est à 50% de son avancée, Didier Nicol espère ramasser 800 tonnes de pommes alors que l'année passée, 1000 tonnes de pommes ont pu être récoltées.

12 ha de vergers sont cultivés à la cidrerie de Didier Nicol. © Radio France - Diane Sprimont

"Mais cette année il y a moins de besoin car les restaurants et crêperies ont moins commandé à cause du covid, tempère Didier Nicol. Nous avons donc moins vendu de cidre et nous avons des stocks en report, nos cuves sont encore en partie pleines."

Des abeilles presque absentes

La pollinisation n'a pas été au rendez-vous alors que des ruchers se trouvent à proximité de chaque vergers de la cidrerie Nicol. "Pendant le mois de mai et de juin, il a fait froid donc les abeilles sont peu sorties. J'ai dû les nourrir, regrette Didier Nicol. Forcément, la récolte en a pâtit car la floraison a pris du retard."