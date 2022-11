La Nouvelle éco: on va payer son sapin de Noël un peu plus cher

Mon beau sapin roi des forêts ! Une nouvelle fois, c'est un sapin du Morvan qui va décorer la cour du palais de l'Elysée. L'arbre va être coupé ce vendredi 18 novembre à Montsauche-les-Settons dans la Nièvre. L'occasion pour nous de se pencher sur le marché du sapin de Noël. A Saulieu, la coopérative SAMCO regroupe 35 producteurs du Morvan et commercialise chaque année 15 mille sapins. On fait le point sur cette activité avec Didier Pasquet , le directeur de cette coopérative qui livre des arbres dans toute la moitié sud de la France.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne : À quoi ressemblent vos journées ? On est en pleine récolte des sapins en ce moment ?

Didier Pasquet : Oui, ils sont même en livraison. Les producteurs ont coupé leurs sapins. Ils ont commencé de livrer le weekend dernier. Et là, maintenant, nous sommes en train de les mettre en palettes et d'envoyer les commandes. La plupart de nos producteurs sont des agriculteurs du Morvan qui cultivent un demi-hectare, un hectare ou plus de sapins de Noël. Il faut 5 à 6 ans pour produire un sapin de 2 mètres. C'est donc une activité de complément.

Comment se porte le marché des sapins de Noël? Est ce que l'activité se maintient ?

On avait un petit peu peur avec cette année difficile, mais on a nos commandes comme d'habitude. Peut être quelques magasins en moins. Mais ça a l'air de bien se passer pour le moment.

Et aujourd'hui, qui sont les clients de votre coopérative ?

C'est sont des jardineries, petites ou grandes. On va livrer sur Lyon et puis après sur tout le sud de la France, on retrouve nos sapins jusqu'à Biscarosse, dans les Landes !

Les sapins couteront cette année 20 % plus cher - Coopérative SAMCO -DR-

On est tous confrontés à l'inflation, notamment sur la hausse des prix du carburant. Ça va jouer également sur vos prix ?

Bien sûr, ça joue à fond. Ca nous fait une augmentation entre 15 et 20 %. Tous les matériaux ont augmenté, il y a les films plastiques pour emballer les arbres, les bûches qui servent de pied aux sapins. Tout a pris près de 20%

Ce qui veut dire que le prix du sapin sera de quel ordre ?

Tout dépend des tailles. Ca part de chez nous à 7 euros pour les plus petits et ça va jusqu'à 540 euros pour un arbre de 10 mètres.

On vend des sapins jusqu'à dix mètres ?!

Bien sûr, c'est ce qui est réclamé par les mairies. Dans le Midi, on a des communes tout le long de la côte qui nous commandent des sapins de 10 à 11 mètres.

Et de manière generale, quel est le modèle qui se vend le plus ?

Alors là, c'est le sapin de 125, 150 centimètres. Et puis après, ça va jusqu'à deux mètres. Voila les modèles les plus réclamés par les magasins pour un prix moyen de 20 euros.

Didier Pasquet, est-ce que vous comprenez les gens qui mettent un sapin en plastique chez eux ?

Oh non, autant rester naturel. On pollue plus avec un arbre en plastique qu'avec un sapin vert. C'est une culture végétale comme une autre. Avec un sapin du Morvan, on reste sur du local et on fait vivre les gens du coin.