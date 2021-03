La nouvelle réglementation européenne de pêche au thon tropical met à mal l'armement breton

C'est une réglementation européenne qui pourrait mettre à mal la pêche bretonne de thon tropical, forte de 22 navires. Elle doit soumettre l'armement européen à une marge de tolérance de 10% sur chaque quota d'espèce pêchée. Ce poisson est essentiellement attrapé dans l'Océan Indien et dans le Golfe de Guinée.

Un mode de tri rendu compliqué à cause des fortes chaleurs

À cause des fortes chaleurs tropicales, les prises des thoniers doivent être rapidement placées dans une cuve réfrigérée pour éviter les risque de pourrissement de la marchandise. Ce mode de fonctionnement, indispensable, ne permet pas de trier les espèces de poissons, explique Alexandra Maufroy, conseillère scientifique chez Orthongel, l'organisation qui rassemble les armements de thoniers bretons. "Que ce soit en mer ou lors du débarquement, nous ne sommes pas capables de produire des estimations fiables de pêche de chaque espèce. Il y a souvent des différences infimes entre les quantités déclarées et celles constatées, ce qui nous amène à être en situation d'infraction systématique", explique-t-elle.

L'armement breton menacé

Chaque infraction donne lieu à des points négatifs distribués aux capitaines et à leurs bateaux. Ils peuvent mener à des suspensions temporaires d'autorisation de pêche. Si elles perdurent, ces interdictions peuvent devenir définitives, se désolé Yvan Rivat, le président d'Orthongel. Il aimerait que la marge de tolérance s'applique à 10% de la quantité globale de pêche et non pas à chaque espèce pêchée. "Ce que nous souhaitons essentiellement, c'est un contrôle applicable à notre activité. Actuellement, nous sommes sanctionnés alors que nous sommes dans l'incapacité physique de respecter une règle non-adaptée à la pêche au thon tropical", rétorque-t-il.

Si la flotte bretonne venait à être suspendue intégralement, cela signifierait une fin d'exploitation, entraînant la perte d'emploi pour les 450 marins de la région, du secteur de la pêche au thon tropical.