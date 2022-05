La P'tite ferme du Haillan veut rapprocher le maraîchage des consommateurs

La P'tite ferme du Haillan organise ses portes ouvertes le week-end des 14 et 15 mai pour son inauguration.

Sous une serre, des maraîchers s'affairent, ils plantent et arrosent les semis. Un peu plus loin, Mathilde, cheffe de culture, passe en revue les premières récoltes : "En ce moment, on récolte l'aillet, de l'ail jeune, c'est très bon dans les soupes et les salades. On récolte aussi les petits pois, on va bientôt pouvoir prendre les patates primeurs" raconte la jeune femme avec le sourire. "C'est le tout début de la production. En plus, l'hiver a été rude, on a passé trois mois à construire les serres, donc là, faire la première récolte, avoir de bons retours sur les produits, ça fait du bien au moral !" explique la cheffe de culture.

La P'tite ferme du Haillan est toute jeune, les maraîchers se sont installés début décembre 2021 suite à un appel à projet de la mairie de Bordeaux. Les 4,5 hectares de ce site caché entre le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux et l'aéroport de Mérignac était auparavant une pépinière pour les espaces verts de la métropole. La municipalité bordelaise a décidé de mettre en location rurale ce terrain, tombé en friche, et de le réserver à un maraîcher. L'objectif n'étant pas d'assurer une autonomie alimentaire, ce serait utopique, mais de favoriser la production locale.

Les maraîchers plantent les premières pommes de terre en plein champ. © Radio France - Solène de Larquier

Pour consommer en circuit court... il faut une production locale

L'appel à projet a été remporté par Les P'tits cageots, qui cherchait un terrain pour augmenter sa production. Cette entreprise est née à Talence en 2008 pour simplifier le circuit court. "On est parti du principe de l'AMAP, où vous récupérez vos produits frais directement au producteur, mais en essayant d'enlever les obstacles. Si vous ne pouvez récupérer vos légumes que le jeudi soir dans une salle municipale, ça limite le nombre de personnes touchées" explique Ali Yaici, le président des P'tits cageots. D'où l'idée de créer une sorte de supermarché et surtout un système de livraison de produits locaux sur toute la métropole bordelaise.

Il y a une carence en production bio et locale

L'entreprise accompagne des producteurs girondins et des départements alentours, mais très vite, elle se retrouve confrontée à un problème : "Il y a une carence en production bio et locale" constate Ali Yaici. Pour ne pas abandonner sa promesse initiale, l'entreprise des P'tits cageots décide de se lancer dans la production à son tour, avec du maraîchage. D'où la naissances des P'tites fermes en 2015. Il en existe aujourd'hui trois : à Saint Morillon, Léognan et au Haillan, la dernière née.

Une ferme d'insertion et ouverte au public

Les P'tites fermes font donc renaître le maraîchage urbain tout en favorisant l'insertion. Une dizaine de maraîchers travaille sur le site du Haillan. Chloé, Alix, ou encore Aurélien sont en reconversion professionnelle. "J'ai 42 ans et avant je bossais dans le médico-social, j'accompagnais les personnes polytraumatisées." Petit à petit vient pour lui l'envie de faire autre chose, le maraîchage lui trotte dans la tête. Il se lance après le premier confinement, se forme mais se confronte ensuite aux difficultés de trouver un premier emploi : "Dans l'agroécologie, c'est difficile de trouver un emploi salarié. Ce sont souvent de toutes petites exploitations tenues par des couples par exemple, et se lancer directement me semblait périlleux" détaille Aurélien.

Des semi sont cultivés, une partie pour être mise en terre, l'autre partie sera vendue aux habitants. © Radio France - Solène de Larquier

Aider des personnes à trouver leur voie est l'un des objectifs de la P'tite ferme. Pari tenu pour le quadragénaire : "C'est une sorte de répétition générale, voir si j'étais fait pour ça et ça me plait !!" dit-il en partant dans un grand éclat de rire. La P'tite ferme espère développer la formation, accueillir les habitants du Haillan et des alentours en tant que ferme pédagogique. Le premier objectif : mettre en place de la vente directe. Deux journées par semaine devraient dans un premier temps y être consacrées d'ici fin mai.

Si vous souhaitez découvrir la P'tite ferme du Haillan, elle organise ses portes ouvertes le week-end du 14 et 15 mai. Le site sera ouvert de 14h à 19h le samedi et de 10h30 à 19h le dimanche.