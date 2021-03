La pêche à la truite, c'est parti depuis ce week-end en Creuse !

Privés de pêche l'année dernière à cause d'une pandémie de coronavirus et d'un confinement tombé au pire moment, les pêcheurs creusois étaient au rendez-vous ce week-end. Ouverture de la pêche à la truite sur les 3 500 kilomètres de cours d'eau "catégorie 1" du département.

A la frontière entre Bosmoreau-les-Mines et Thauron, Jean-Claude Ruchaud a l'un de ses coins préférés : le pont du Palais.

"L'eau est un peu sale, et il y en a un peu trop pour pêcher au lancer, constate Jean-Claude Ruchaud, planté au bord du Thaurion. L'idéal ça serait de pêcher au ver, dans les trous et les petits ruisseaux." Mais qu'importe, pour ce premier week-end de pêche à la truite, Jean-Claude Ruchaud a choisi l'un de ses coins favoris : sous le pont du Palais, où le Thauron sépare Bosmoreau-les-Mines et Thaurion.

La pêche n'est pas très fructueuse ce matin mais Jean-Claude Ruchaud. Il sait où l'association de pêche de Bourganeuf a "aleviné" quelques jours auparavant. 70 kilos de truite arc-en-ciel lâchés dans le Thaurion. Le pêcheur de Bourganeuf les trouvera la prochaine fois.

La pêche à la truite est ouverte jusqu'au 19 septembre prochain. Les pêcheurs attendent maintenant l'ouverture de la pêche au brochet, le 24 avril prochain en Creuse.