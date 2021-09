La pêche à la truite en Creuse a été très bonne en 2021

C'est un véritable ouf de soulagement pour Guillaume Perrier de la fédération de la pêche en Creuse. "Oui la truite perd de ses effectifs au long des années, mais nos pêches électriques ont permis de trouver des truitelles sauvages revenues toutes seules dans le Cher, ainsi que de jolis spécimen dans le sud est du département" (comme les truites en photo le prouvent). La Grande Creuse, le Taurion et la Gartempe n'ont pas failli à leur réputation. L'été n'a donc pas été pourri pour tout le monde. Les truites et notamment les mâles reproducteurs ont réussi à survivre en 2019 et 2020 dans de petits trous d'eau. "Les conditions sont difficiles car chaque année nous perdons 20 mm d'eau tombée et au fil des années cela commence à faire beaucoup" assure Guillaume Perrier.

autre truite fario pêchée à Aubusson en 2021 - Guillaume Perrier

Un pêcheur creusois comblé

Il existe deux types de truites en Creuse. La truite arc-en-ciel, stérile, est lâchée à l'automne pour assurer des prises aux pêcheurs. Et puis il y a la truite "sauvage" fario qui intéresse de très près Christophe Lefebvre. Le responsable pêche chez Nautic Pêche à Guéret est allé à la truite une fois par semaine et depuis juin il a attrapé entre 5 et 15 spécimen à chaque fois. Sa plus belle prise, "une 35" ce qui n'est pas très gros mais ce qui est déjà une performance par chez nous. "Je suis vraiment très content. La ressource est là et avec du bon matériel je me suis fait plaisir." C'est dans le Taurion que Christophe jette sa ligne. Ce n'est peut-être pas sa meilleure année en 20 ans de pêche, mais cela reste un excellent cru. La pêche à la truite se referme, pour notre pêcheurs il va falloir enchaîner avec les champignons (giroles et trompettes de la mort). "Je suis également optimiste de ce côté-là" nous a-t-il confié. Cette fois-ci, au contraire des truites, il ne relâchera pas ses prises.