Indre, France

Les pêcheurs berrichons sont prêts depuis des mois ! C'est ce samedi à 6h46 qu'ouvre la pêche à la truite dans le département de l'Indre, comme chaque deuxième samedi du mois de mars. Cette année, en plus, le niveau des cours d'eau et la météo sont au rendez-vous.

10 000 poissons ont été lâchés ces derniers jours dans les cours d'eau du département. © Radio France - Adèle Bossard

"Des couloirs d'eau au top pour une ouverture"

- Freddy Renaud, de la fédération de pêche 36

"Heureusement, il a bien plu en fin d'hiver parce qu'en décembre on avait encore un hiver très sec, se souvient Freddy Renaud, agent de développement à la Fédération de pêche de l'Indre. Maintenant, _on a eu pas mal de crues ou de débordements de rivières en janvier et on se retrouve aujourd'hui avec des niveaux très corrects, très bons_. Certains cours d'eau sont encore un peu forts mais sinon les autres ont des couloirs d'eau au top pour une ouverture de la pêche à la truite !"

À Argy, les pêcheurs ont lâché des poissons dans les cours qui en manquaient le plus cette semaine. © Radio France - Adèle Bossard

Seuls quelques cours d'eau du Nord du département ne pourront pas démarrer la saison à temps, là où le courant est encore trop puissant. Ils sont indiqués ainsi sur le site internet de la Fédération :

Certains cours d'eau du Nord du département ne permettent pas de pêcher dès l'ouverture. - © Fédération de pêche de l'Indre

Ces derniers jours, 10 000 truites - soit plus de 2,5 tonnes de poisson - ont été lâchées dans les cours d'eau du département en prévision de l'ouverture de la saison : de la truite arc-en-ciel, de la truite Fario et du saumon de fontaines. Suffisamment pour satisfaire les près de 12 000 pêcheurs indriens. Les garde-pêche de la fédération ont également surveillé le secteur pour s'assurer que personne ne soit tenté de commencer la pêche avant l'ouverture légale.

La fédération indique quelques "coups de cœur" pour pêcher dans le département : le moulin de Seillant à Chaillac, l'Indre à Sainte-Sévère ou à Niherne, le Nichat à Baudres, le Saint-Médard à Châtillon-sur-Indre...

La saison de la pêche à la truite va durer jusqu'à la mi-septembre.