La pêche à la truite ouvre ce samedi dans le Nord et dans le Pas-de-Calais !

Les fédérations de pêche comptent les jours : dès ce samedi, il est à nouveau possible de pêcher la truite dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans la région, c'est surtout la truite fario qu'on trouve dans les rivières. Les fédérations de pêches de nos deux départements regroupent 50 000 adhérents, et se classent parmi les 10 fédérations les plus importantes de France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur leurs sites internet, les fédérations proposent des listes d'endroits où pêcher la truite : dans la Scarpe, la Lawe, ou encore la Canche. "On a un vraie essor de la pêche en rivière des dernières années, note Géraldine Pinson, de la fédération de pêche du Pas-de-Calais. Les gens ont besoin de retrouver la nature, souvent en famille, pour une pêche sportive ou de loisirs."

Attention, il y a des règles à suivre pour respecter le milieu naturel : il fait avoir obtenu une carte de pêche auprès d'une association agréée, ne pas pêcher de truites de moins de 30 cm, se limiter à 6 truites par personne et par jour.

Certaines zones ont des règles spécifiques : par exemple, dans le bassin de l'Aa on peut pêcher pour son loisirs mais interdiction de tuer les truites, c'est remise à l'eau obligatoire !

La saison de pêche s'achèvera à la fin du mois de septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix