La pêche à la truite ouvre dans le Berry ce samedi à 6h42

Les passionnés de pêche attendent cette mi-mars et donc cette ouverture de la pêche à la truite avec impatience. Elle est autorisée pour les rivières ou ruisseaux de première catégorie. Et cette ouverture intervient donc dans le Berry une demi heure avant le lever du soleil soit précisément 6h42. Vous devez bien entendu être titulaire du permis de pêche si jamais vous vous faites contrôler.

Cette ouverture de la pêche à la truite c'est le top départ pour les pêcheurs de la saison. D'ailleurs ce ne sont pas spécialement les spécialités de la truite qui se retrouvent au bord des rivières et ruisseaux. C'est avant tout un moment convivial qui se pratique avec les enfants par exemple.

" Il y a un gros effort d'empoissonnement, 10 000 truites sont lâchées dans les cours d'eau." Freddy Renaud garde pêche fédéral.

Et les lève-tôt devraient être satisfaits " Il y a un gros effort d'empoissonnement qui a été réalisé. 10 000 truites sont lâchées dans les cours d'eau du département de l'Indre spécifiquement pour l'ouverture de la truite. Vous devriez les retrouver dans des secteurs bien précis, connus et faciles d'accès, la plupart du temps."

Vous devez respecter une réglementation précise : ne pas pêcher plus de six truites par jour et par pêcheur et dans ces six truites vous devez avoir pêché deux truites fario maximum. Inquiétude cependant cette saison la baisse des cours d'eau qui a été constaté dans l'Indre et le Cher. " Les nappes phréatiques sont au plus bas à cause d'un hiver relativement sec. L'impact se fera sentir automatiquement au niveau des débits. Il y aura logiquement une baisse au niveau de la reproduction des poissons. Là nous sommes sur des niveaux d'eau du mois de mai voire de juin. " constate Freddy Renaud garde-pêche fédéral dans l'Indre. La fermeture de la pêche à la truite, là aussi c'est un grand classique, intervient le troisième week-end de septembre, soit le dimanche 18.