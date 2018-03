C'est le grand jour pour les amateurs : l'ouverture de la pêche en eau douce ce samedi matin. Plus de 23 000 Ligériens sont détenteurs d'une carte, ce qui fait de la pêche le deuxième loisirs,du département derrière le football.

Chaque année pour beaucoup c'est pareil, pas moyen de dormir, de trouver le sommeil la nuit qui précède l'ouverture ! C'est l'ouverture de la pêche en eau douce ce samedi matin. Précisément, les pêcheurs vont taquiner la truite fario et arc-en-ciel, à l'omble, à l'omble chevalier et d'autres salmonidés.

Dans la Loire, la pêche se targue d'être le 2e loisirs après le foot, avec plus de 23 000 détenteurs de carte l'an dernier. Avec une belle proportion de jeunes. Ainsi au sein du Gardon forézien, l'association la plus importante du département, 30 % des détenteurs de carte ont moins de 18 ans, la plus jeune ayant 4 mois ! De nouvelles recrues pourront d'ailleurs s'initier ce samedi 10 mars sur un étang de Saint-Just-Saint-Rambert.

Que ce soit aux leurres, aux appâts naturels ou à la mouche, les amateurs pourront pêcher dans les eaux de 1ère catégorie jusqu’au dimanche 16 septembre. Nos voisins de l'Isère pourront faire durer le plaisir, jusqu’au dimanche 7 octobre.