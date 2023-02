"La pêche artisanale a encore un avenir", selon le président du comité régional des pêches des Hauts-de-France

Dans le cadre des accords liés au Brexit, la France devait présenter un plan de sortie de flotte pour ses navires de pêche. 90 bateaux sont concernés au plan national. Dans les Hauts-de-France, cela concerne sept chalutiers.

"On avait 18 demandes et on a que sept bateaux qui ont été acceptés", a précisé Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches des Hauts-de-France ce mardi matin sur France Bleu Nord, qui diffusait sa matinale en direct du salon de l'agriculture.

"On aurait voulu quelques bateaux supplémentaires parce qu'on a des cas vraiment particuliers qui ont perdu jusqu'à 50% à 60 % de leur chiffre d'affaires du jour au lendemain. Malheureusement, la zone où ces bateaux ont travaillé n'a pas été retenue et elle ne passe pas dans le plan de sortie de flotte", a-t-il expliqué.

La mise en place du Brexit a été très compliquée pour les pêcheurs, a souligné Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches des Hauts-de-France. Tous les bateaux n'ont pas obtenu leur lience pour aller pêcher dans les eaux britanniques.

Des bateaux moins énergivores, plus écologiques

Malgré les difficultés, "la peche artisanale a encore toute sa place", a estimé Olivier Leprêtre, rappelant que le port de Boulogne-sur-Mer restait le premier port français.

"On est obligé de voir ça différemment avec des nouveaux bateaux, des bateaux moins énergivores qui répondent aux critères écologiques de plus en plus draconiens. Donc, pour moi, la pêche a toujours son avenir, mais ce ne sera pas la même pêche qu'aujourd'hui ou que par le passé", a t-il ajouté.

Le réchauffement climatique est bien visible

Le réchauffement climatique est déjà bien visible. Les pêcheurs en font le constat puisqu'ils ne pêchent plus les mêmes espèces dans leurs zones de pêche. "Le cabillaud est monté beaucoup plus au nord. De ce fait, en Manche et sur mer du Nord, il n'y a plus de cabillaud. Par contre, ça a été remplacé par d'autres espèces : les encornets, la seiche. Ce sont des espèces d'eau chaude", a souligné Olivier Leprêtre.

D'autres espèces ont fait leur apparition. "Depuis deux ans maintenant, il y a une belle apparition de thon rouge, chose qu'on n'avait jamais vue de notre carrière. C'est du au réchauffement climatique. On ne peut rien y changer. Cela s'explique par la température de l'eau" , a observé le président du comité régional des pêches des Hauts-de-France.