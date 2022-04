La pêche au brochet est ouverte en Mayenne, "un moment phare"

Il y aura du monde aux bords des cours d'eau tout le week-end en Mayenne. C'est l'ouverture de la pêche au brochet. De quoi faire saliver les 12.000 pêcheurs du département, possédant une carte d'autorisation. À 21 ans, Ronan Garnier est un passionné de ce poisson prédateur. Le garçon sera évidemment de la partie dès aujourd'hui.

De l'adrénaline

Le jeune homme a commencé à l'âge de 3 ans. Ronan Garnier pêchait des gardons avec son papa. Aujourd'hui c'est "un traqueur de carnassiers" comme il le dit. Ce pêcheur utilise toujours un leurre, un faux poisson pour attirer le brochet. "Cet objet prend les apparences d'un poisson naturel. Et nous les pêcheurs, on va jouer sur les vibrations, sur les couleurs. On choisit d'ailleurs la couleur du leurre par rapport à la couleur de l'eau, de la météo et aussi de l'humeur du poisson" explique Ronan Garnier.

Pêcher le brochet c'est également un combat. "Au moment de la touche on a cette adrénaline de voir quel poisson on a au bout de notre ligne. Le plaisir après c'est de le voir. Ensuite on joue avec le frein du moulinet. On arrive toujours à s'en sortir tant qu'on prend notre temps. Le poisson est dans son milieu donc il ne se laisse pas faire" raconte le pêcheur chevronné.

L'an dernier Ronan Garnier a pêché un brochet de plus d'un mètre à Olivet. Mais il garde surtout un souvenir mémorable de son premier carnassier pêché il y a quelques années. "Au début, quand j'ai eu la touche, _j'ai eu peur de le toucher, de mettre les mains dans sa bouche_. Quand on voit les dents et qu'on est jeune, c'est impressionnant. Après j'était content de l'avoir remis à l'eau et de le voir partir". Ronan est un pêcheur consciencieux. Il ne mange pas le brochet, une espèce vulnérable qu'il remet à chaque fois dans l'eau.

Des règles strictes à respecter

Il y a bien sûr des règles pour pêcher ce poisson prédateur : chaque pêcheur a le droit d'en prélever deux par jour maximum. Des zones d'interdiction de pêche totales sont situées sur la rivière de la Mayenne entre le barrage de Brives à Mayenne et la limite du Maine-et-Loire, sur la commune de Daon. Elles sont localisées en aval de tous les barrages et de certains ponts. Sur ces lieux, des panneaux de délimitation d'interdiction de pêche sont mis en place.

Nouveauté cette année : un parcours de pêche en "no kill" a vu le jour. C'est un parcours de pêche sportive sur le site des grottes de Saulges, sur la rivière de l'Erve. Les 700 mètres du secteur sont dédiés uniquement à la pêche aux leurres et à la mouche. La remise à l'eau obligatoire s'applique sur le brochet, la perche, et la truite. L'an dernier, d'après la fédération de la pêche, près de 28.000 mille brochetons ont été versés dans les cours d'eau de la Mayenne.