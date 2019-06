La pêche aux filets dérivants interdite dans le port de Bayonne

C'est une victoire pour les associations de défense de l'environnement et les pêcheurs amateurs qui avaient porté l'affaire devant la justice.

Le tribunal administratif de Pau donne raison aux associations Salmo Tierra, Sepanso 64 et 40 ce mardi 25 juin.

La justice demande aux préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes de faire respecter l'interdiction de pêcher aux filets dérivants dans le port de Bayonne, une technique utilisée par les pêcheurs professionnels. Elle a suivi les conclusions du rapporteur public prononcées le 13 juin dernier.

Le tribunal administratif de Pau indique "qu'il est prescrit aux préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes de mettre en oeuvre leur pouvoir de police pour obtenir que la pêche sans autorisation dans le port de Bayonne cesse."

Les associations écologistes crient victoire. Elles dénonçaient cette pêche au filet trop intensive. Elle empêche les saumons de remonter dans les gaves des vallées béarnaises. Selon les associations, les pêcheurs professionnels qui utilisent des filets dérivants récupèrent entre 1500 et 2000 saumons par an dans l'embouchure ; en comparaison, les pêcheurs amateurs, à la ligne, qui sont environ mille, prennent deux cents poissons, deux cent cinquante pour une bonne année, sur l’ensemble de la rivière.

Protéger le saumon permettrait aussi selon les défenseurs de l'environnement de préserver les petits villages dans les vallées qui pourraient mieux vivre du tourisme de la pêche à la ligne.

C'est une victoire ! On est dans un département où trop souvent on ferme les yeux, on laisse faire, on ne veut rien déranger. Il faut que cessent ces pratiques dignes de République bananière. —Michel Rodes secrétaire adjoint de la Sépanso 64