La pêche aux filets des saumons dans l'Adour suspendue par la justice

Un début de victoire pour les opposants à la pêche au saumon et à l'alose. Saisi par neuf associations, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu ce 28 mars le plan de gestion des poissons migrateurs du fleuve du bassin de l'Adour, qui y autorise la pêche aux filets de ces espèces.

"L’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2023 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, modifiant l’arrêté du 28 décembre 2021, (...) est suspendue en tant qu’il porte sur la pêche au saumon atlantique, à la grande alose et à l’alose feinte dans les sites désignés Natura 2000", précise le tribunal, "et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond". Dans un communiqué commun daté du 31 mars, les neuf associations - dont la Sepanso 64 et Sea Shepherd France - saluent une décision de justice "claire et nette".

Ces associations, qui rappellent également que "le saumon est dans un état qualifié de 'préoccupant, médiocre, avec tendance à la stabilité'", s'opposent, avec les pêcheurs de loisir, à son prélèvement dans l'Adour depuis plusieurs années, affirmant qu'ils ne tiennent pas compte du fait que le fleuve est un site protégé. Elles réclament par ailleurs au préfet de Nouvelle-Aquitaine Étienne Guyot , par la voix de la Sepanso 64, "de bien vouloir faire le nécessaire pour que cette décision de justice soit respectée et mise en œuvre".