Imbroglio autour des autorisations de la pêche en eau douce pendant le confinement en Béarn et Bigorre

Peut-on oui ou non aller pêcher à plus de 10 km ? 30 km ?

Les pêcheurs ne savent sûrement plus où donner de la tête. Peuvent-ils oui ou non faire de la route pour aller pêcher ? Sur facebook, la Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées comme celle des Pyrénées-Atlantiques annoncent que se déplacer pour aller pêcher en eau douce est autorisé dans un département pendant ce troisième confinement lié au covid. "Rejoindre un site pour la pratique individuelle de la pêche en eau douce peut être assimilé à la dérogation permettant de rejoindre un équipement sportif au-delà des 10 km autour de sa résidence", écrivent les fédérations. Très concrètement, cela signifie que les pêcheurs peuvent se déplacer pour aller pêcher au-delà des 10 kilomètres normalement autorisés, et ce dans le département, ou dans un rayon de 30 kilomètres pour ceux qui habitent aux frontières d'un département.

Une distance "raisonnable" et une attestation

Cette information a été confirmée à France Bleu Béarn Bigorre par la préfecture du 65 qui nous précise que cette règle dérogatoire s'applique pour les pêcheurs qui se rendent à une "distance raisonnable" de leur résidence, sans détailler ce qu'est cette distance raisonnable. Elle en appelle donc au civisme et à la responsabilité des pêcheurs. Par ailleurs, pour être en règle, il faut se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case 7 "activité physique ".

Sauf que dans d'autres départements, comme la Haute-Garonne, la pêche en eau douce n'est autorisée que dans un rayon de 30 kilomètres. Le président de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques lui même nous parle au début de déplacements autorisés à 30 kilomètres, contrairement à ce qui est écrit sur la page facebook de sa fédération. Sollicitée ce mercredi matin, la préfecture du 64 communique finalement le soir de la même manière que celle du 65, à savoir que les déplacements sont autorisés dans le département en respectant une "distance raisonnable". Mais pourquoi ces confusions ?

Deux textes contradictoires ?

"C'est le merdier, on ne sait pas quoi faire, quoi dire", confie un haut placé dans une fédération de pêche. "En fait, une note du ministère de la Transition écologique préconise les 30 km maximum, mais le centre interministériel de crise du gouvernement a lui dit que les déplacements étaient autorisés dans tout un département", explique ce pêcheur. Bref deux textes officiels ne disent pas la même chose et les pêcheurs, eux, s'impatientent alors que la pêche au carnassier ouvre le 24 avril.

Dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées en tout cas les deux préfectures ont communiqué auprès de France Bleu ce mercredi soir avec les mêmes phrases : "Rejoindre un site pour la pratique individuelle de la pêche en eau douce peut être assimilé à la dérogation permettant de rejoindre un équipement sportif au-delà des 10km autour de sa résidence, à l'échelle du département (ou dans un rayon de 30 km pour ceux qui habitent aux frontières d'un département). Au regard des distances potentielles pour rejoindre les sites de pêche, il sera possible d'appliquer cette même règle dérogatoire pour les pêcheurs qui se rendent à une "distance raisonnable" de leur résidence."

Les pêcheurs béarnais et bigourdans peuvent donc aller pêcher, dans leur département, avec une attestation, en étant "raisonnables" et en respectant les gestes barrières.