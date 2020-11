Un plus grand bol d'air frais depuis ce matin nous est autorisé : jusqu'à 20 kilomètres autour de son domicile et pendant 3 heures maximum. Cet assouplissement du confinement autorise par ailleurs la pratique de la pêche et de la chasse. La préfecture du Cher détaille les conditions.

La pêche et la chasse à nouveau autorisées dans le Cher et l'Indre, mais sous conditions

Depuis ce samedi matin, nous sommes à nouveau autorisés à faire du shopping dans les magasins dits non-essentiels, à sortir prendre l'air dans un rayon de 20 kilomètres autour de notre domicile et pendant 3 heures maximum. Il est donc possible de faire de l'équitation, de la pêche et de la chasse de loisir, bref de faire du sport individuel en plein air. Mais il faut tout de même suivre quelques règles, que détaille ce midi la préfecture du Cher.

Il faut d'abord respecter la règle du 20 kilomètres pendant 3 heures maximum par jour, seul ou "avec des personnes résidant sous le même toit", précise la préfecture du Cher dans un communiqué. "Toutes les espèces chassables à cette période de l'année sont concernées, tous les types de chasse réglementaires sont permis". La "destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" est aussi possible.

Concernant la chasse au petit gibier en action coordonnée, c'est-à-dire collective, elle doit se faire sous condition "de respecter un protocole sanitaire national". Il faut être au maximum six personnes, respecter évidemment les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation physique : "Une distance minimale de 20 mètres entre chaque participant pendant l’action de chasse et interdiction des repas collectifs", conclut la préfecture.