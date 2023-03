"La pêche française menacée" par la Commission européenne selon Hervé Berville le secrétaire d'Etat à la mer

Les pêcheurs français et donc bretons poursuivent leur opération "filière morte" pour dénoncer notamment la hausse du prix du gasoil et la décision de la Commission européenne pour limiter la pêche dans les zones marines protégées. Une décision que dénonce Hervé Berville, le Secrétaire d'État à la mer, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Vous étiez hier (jeudi) à la rencontre des pêcheurs aux Sables d'Olonne, irez-vous rencontrer à nouveau des pêcheurs bretons dans les prochaines heures ?

Hervé Berville : Bien évidemment. Je rencontre chaque semaine des pêcheurs de partout, notamment des pêcheurs bretons. Je me suis rendu quasiment toutes les deux semaines en Bretagne et j'irai demain à la rencontre aussi des pêcheurs bretons. Je note aussi qu'il y avait des pêcheurs bretons hier en Vendée. Donc, on continue le dialogue, à construire des réponses à tous les enjeux depuis neuf mois. Et je suis à leur côté quand il y a des moments de crise profonde, parce que ces deux décisions ont été véritablement vécues comme un coup de massue, notamment la décision et la proposition de la Commission européenne. Et donc je crois qu'il faut être à leurs côtés et surtout dire très clairement quelle est la position de la France et du gouvernement à ce sujet.

Avant de revenir sur la décision de la Commission européenne, un mot de l'augmentation du prix du gasoil. La France va continuer à aider les pêcheurs à y faire face ?

Bien sûr. Et vous noterez que le secteur de la pêche est le seul secteur qui a encore une aide de carburant qui a été à ma demande, prolongée par quatre fois depuis juillet. Le plafond a été augmenté et on a fait cette demande auprès de la Commission européenne de 65 000 € à 330 000 €. Le président de la République avait annoncé au Salon de l'agriculture une prolongation de cette dette carburant. C'est un montant qui avoisine à ce stade plus de 85 millions d'euros et nous sommes le seul secteur à l'avoir. Et surtout en Europe, le seul pays à soutenir aussi fortement, aussi massivement les pêcheurs, face au prix du carburant. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les pêcheurs puissent sortir et continuer évidemment à approvisionner tous nos territoires.

Autre raison de la crise de la filière pêche, c'est cette volonté de la Commission européenne d'interdire d'ici à 2030 le chalutage dans les aires marines protégées. Vous défendez les pêcheurs français, mais ne faut-il pas protéger les espèces marines les plus fragiles ? C'est en tout ce que dit vouloir faire la Commission européenne.

En la matière, il faut être précis sur le sujet. Cette décision ne vise pas à interdire le chalutage, mais à interdire tous les engins mobiles de fonds. Et donc ça voudrait dire, pour les Bretons qui nous écoutent, qu'en 2024, nous devons dire à nos pêcheurs à la coquille qui ont montré depuis des décennies qu'ils protègent la ressource, qui la valorisent, qu'ils doivent arrêter purement et simplement leurs activités. Il faudrait aussi dire aux producteurs d'huîtres plates du sud de la Bretagne qu'il faut stopper toute activité en 2024, aux pêcheurs artisanaux côtiers, qu'il faut arrêter toute activité. On voit bien que ça n'a aucun sens et que cette proposition est déconnectée de la réalité de nos pêcheries. Bien évidemment, il faut partout protéger la ressource et les pêcheurs le font, c'est une de leurs priorités et ils le font partout. Mais la pêche européenne, la pêche française, est déjà la plus contrôlée et la plus durable du monde. Il y a des choses à améliorer toujours, c'est évident. Mais je crois que si on met en œuvre deux décisions de cette nature, c'est la pêche artisanale française qui est condamnée. Et surtout, on balaie d'un revers de main tous les efforts qui sont faits et on augmente notre dépendance aux importations de poissons qui n'auront pas du tout nos standards et notre qualité.

Vous allez mardi à Bruxelles pour défendre nos pêcheurs français. Quels leviers avez-vous pour faire changer d'avis la Commission européenne ?

La France a été claire et s'est prononcé le 8 mars et je l'ai redis au Sénat, on est clairement opposé. Et donc je le dis, comme je l'ai dit aux pêcheurs, cette décision, cette proposition de la Commission européenne n'ira pas à son terme.

Elle ne s'appliquerait pas en France ? La France n'est pas tenue d'appliquer les décisions européennes ?

Elle ne s'appliquera pas en France, C'est ce que nous avons dit au Conseil européen il y a deux semaines. Ce n'est pas une décision européenne qui vise à avoir tout de suite une application puisque c'était quelque chose qui devait être discuté. Donc, nous, nous sommes opposés à cette proposition. Et donc la Commission a bien indiqué dans un autre pays européen qu'elle n'irait pas à son terme et donc qu'il n'y aurait pas d'interdiction des engins mobiles de fond dans les aires marines protégées puisque la France a défendu le sujet. Je vais le dire par écrit, parce que les pêcheurs souhaitent que ce soit aussi notifié par écrit. Le but aussi de cette rencontre à la Commission européenne, c'est de montrer aux instances européennes la réalité de ce que sont ces métiers de la pêche. Dire aussi qu'il y a eu vraiment un engagement de tous derrière, en lien avec les collectivités locales.