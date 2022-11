La pêche interdite dans l'étang du Cam de Péronne, un curage du décanteur décidé par la Ville

200 kg de poissons, principalement des carpes et des brèmes, sont morts dans l'étang du Cam à Péronne à cause d'un manque d'oxygène, selon les pêcheurs péronnais joints par France Bleu Picardie ce mercredi après-midi. "D'autres poissons sont encore en souffrance, on ne sait pas s'ils vont vivre", explique Patrick Delaby, le patron des pêcheurs péronnais.

Des analyses de l'eau jeudi, une pompe installée vendredi

Un bateau, qui appartient à l'association, a navigué en continu de 8H à 15h30 environ sur l'étang du Cam ce mercredi, afin de réoxygéner l'eau, "mais cette solution n'est pas pérenne", conclut Patrick Delaby. Jeudi 3 novembre, les pêcheurs péronnais iront faire des relevés d'oxygène dans l'eau ; vendredi 4, ils installeront une pompe pour permettre de réoxygéner l'eau de manière plus durable.

La pêche interdite dans l'étang du Cam par la Ville de Péronne

De son côté, la mairie de Péronne a décidé ce mercredi d'interdire la pêche dans l'étang du Cam. Joint par France Bleu Picardie, l'adjoint au maire en charge des finances Bruno Contu indique qu'un prestataire a été sollicité pour un curage en urgence du décanteur de l'étang. Celui-ci est plein de boue et ne filtre plus l'eau correctement, et son état est un problème fréquemment soulevé par les pêcheurs. La mairie de Péronne travaille par ailleurs sur des solutions plus pérennes : une piste peut être l'installation d'aérateurs aux abords de l'étang, pour permettre de réoxygéner l'eau.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore l'origine de ce manque d'oxygène dans l'étang du Cam. Mardi, pêcheurs péronnais évoquaient le débordement du décanteur dans l'étang ; la préfecture de la Somme penchait plutôt pour une conséquence de la sécheresse et du manque de pluie.