La pêche à la truite ouvre ce samedi en Côte-d'Or

C'est l'ouverture de la pêche à la truite ce samedi en Côte-d'Or. Les pisciculteurs ont déjà commencé à livrer plusieurs kilos de poisson aux sociétés de pêche de la région. Après un an passé à les élever, ils livrent toute la région jusqu'à la fin de la saison, en juin.

Anthony Cordier est un des 4 pisciculteurs de Côte d'Or, et c'est le gros rush pour lui, à partir de mi-février, il livre entre 20 et 25 tonnes de truites pour les pêcheurs de la région jusqu'à la fin de la saison, en juin.

Anthony Cordier est un des 4 pisciculteurs de la région. © Radio France - Soizic Bour

Ce vendredi, Anthony Cordier livre à Clavoillon, à côté de Savigny-lès-Beaune "des truites Fario et des truites arc-en-ciel, plus faciles à pêcher", explique Anthony. Au bord de la rivière, les pêcheurs attendent leurs truites avec impatience. Ils en ont commandé 50 kilos, mais se font livrer régulièrement. Toutes ces truites sont élevées en pisciculture.

"On les fait d'abord éclore et ensuite on attend qu'elles grossissent, qu'elles deviennent des truitelles et là on leur donne à manger. Ensuite on sépare celles qui grandissent trop vite, elles risquent de manger leurs congénères"

Anthony Cordier, pisciculteur