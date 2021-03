"Les pêcheurs rapportent 17 millions d'euros à l'Ardèche" : Gaétan Habauzit, responsable à la fédération

L'ouverture de la pêche à la truite a lieu ce samedi à 6h26. Gaétan Habauzit, responsable développement de la fédération de pêche en Ardèche, était invité ce vendredi sur France Bleu Drôme-Ardèche. La pratique est très importante dans le département. Autant que les retombées économiques.

L'Ardèche attire

"Oui la pêche rapporte 17 millions d'euros à l'Ardèche. On a en moyenne 22.000 adhérents dans le département, explique Gaétan Habauzit. Et on a 60% de pêcheurs qui viennent de l'extérieur du département donc ils vont consommer de l'hébergement et de la restauration, ils vont ramener des produits locaux."

Pourquoi les pêcheurs sont-ils autant attirés par l'Ardèche ? Gaétan Habauzit livre quelques explications : "Déjà, les paysages donnent un attrait touristique. La qualité de nos cours d'eau aussi. La gestion piscicole enfin mise en place depuis plusieurs années permet de pêcher de la truite fario qui est sauvage. Ce sont des poissons qui vont être plus difficiles à attraper, ce qui donne un challenge plus importants".

Malgré la qualité des cours d'eau, certains endroits restent problématiques. C'est le cas du bassin du Doux où l'eau vient à manquer parfois "à cause de l'irrigation agricole et des retenus collinaires sur des sources". "Nous essayons de sensibiliser auprès des agriculteurs. Nous sommes en lien avec la chambre d'agriculture et l'État". Les étés également et les sécheresses à répétition fragilisent les cours d'eau.

Davantage de pêcheurs malgré le Covid-19

Pour bénéficier d'une pratique annuelle, la fédération de pêche a acquis le lac de Veron à Saint-Agrève pour "une pratique sportive" en période hivernale et pour "une pêche de loisir" l'été. "On va créer un véritable produit pêche", se réjouit Gaétan Habauzit, surtout après une année marquée par le Covid. "Financièrement c'était plus compliqué car les gens ont pris des cartes à la journée au lieu d'une carte annuelle", regrette-t-il.

Malgré tout, les effectifs ont augmenté l'année dernière : "Je pense que les gens ont eu besoin de se reconnecter avec la nature". Plus de pêcheurs, donc plus de femmes ? "Elle représentent environ 10% de nos adhérents. On travaille sur la communication mais ça a encore du mal à décoller". Le responsable développement espère désormais que la pratique se féminise.