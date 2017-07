La pêche roussanne est belle et en avance. La récolte est commencée.

La récolte de la pêche roussanne a commencé à Monein et alentours. Elle a une semaine et demi d'avance. Cette année il y aura la qualité et la quantité.

La pêche roussanne est belle et en avance cette année. La récolte a commencé depuis le milieu de cette semaine. Les producteurs sont en coopérative à Monein. La roussanne est une espèce béarnaise très charnue à la chaire jaune et juteuse. C 'est la meilleure pêche du monde. On peut le dire sans chauvinisme aucun sur France Bleu Béarn.

Faire aussi bien que l'an dernier

Patrick Beuste a 600 arbres sur Lahourcade. Il produit 15 tonnes en moyenne chaque année. Il est le vice président de la coopérative des vergers du pays de Monein. Ils sont 12 producteurs coopérateurs. Cette variété avait presque disparue jusqu'à ce qu'une poignée de producteurs relance ce fruit d'exception.

Patrick et Karine Beuste, producteur de roussannes à Lahourcade © Radio France - Daniel Corsand

Elle est en avance cette année. C'est un fruit joli et fruité. Malheureusement certains ont été grêlés mais ça devrait être une super année—Patrick Beuste

Où acheter la roussanne ?

Les producteurs vendent une partie de leurs récoltes chez eux. Sinon on peut la trouver chez certains commerçants du Béarn, des Landes et du Pays Basques. L'essentiel de la production est vendu à la coopérative à Monein, avec trois produits dérivés. La confiture de roussanne, le nectar de roussanne et la roussanne au sirop. Le plateau de 4 kilos deux cents est vendu entre 10 et 15 euros selon le calibre du fruit. Il y a aussi des fruits vendus moins chers pour la confiture.