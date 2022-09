La pénurie de canard se confirme, une conséquence de l'épidémie de grippe aviaire au printemps

Sur la carte des restaurants ou dans les rayons, le canard disparaît doucement. Certains restaurants en Haute-Vienne ne sont plus approvisionnés, d'autres limitent sa vente. C'est le cas au Garde Manger, un restaurant à Limoges : "quand on a du canard à la carte, on prévient les clients, explique Mathieu Bessière, l'un des responsables, on leur dit qu'on a seulement douze parts. Premier venu, premier servi".

Son producteur, Didier Cotte, ne connaît pas de pénurie de canard gras pour l'instant. C'est pour cela qu'il continue de fournir les restaurateurs. Mais il avertit tout de même : "il faut faire ses réserves de foie gras le plus tôt possible. Quitte à le congeler et le cuire à la demande".

Conséquence directe de l'épidémie de grippe aviaire

Face à la pénurie, les Foires Grasses de Brive ont annulé deux dates : celle du 19 novembre et du 7 janvier. S'il n'y a plus de canard, c'est à cause de l'épidémie de grippe aviaire. Au printemps, plus de 19 millions de volailles ont été abattues en France, dont 22 000 en Haute-Vienne (à Chalard et la Chapelle-Monbrandeix).

Depuis, les producteurs ont pu se fournir en canetons, mais en nombre limité. Selon la FNSEA, les élevages de palmipèdes n'ont été repeuplés qu'à 50%.